Які у тебе стосунки з поезією: жартівливий тест
Всесвітній день поезії у світі святкують 21 березня. Ми переконані: побачення з улюбленими віршами варто влаштовувати собі щодня. Однак про свято забувати теж не можна. Саме тому ми підготували лінивий і ніжний тест. Він допоможе зрозуміти, хто ви з поезією одне для одного: приятелі, друзі чи взаємно закохані.
Джерело:24 канал
Час згадати усе: від вечорів з позолоченими томами Українки до літературних вечірок під старі платівки з вином і збіркою Жадана.
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P. S. У попередніх реченнях ми зашифрували підказку до тесту. Трішки уваги – і буде тобі щастя.
Як відсвяткувати День поезії
- Зізнайся у літературній любові. Якщо улюблений поет або поетка живуть з тобою в одному столітті, настав час висловити їм свій захват. Можна зробити це під час особистої зустрічі або написати натхненне повідомлення у мережі. Головне – поважати приватність. Стукати серед ночі у двері до улюбленого автора з криком "твоя поезія – сенс мого життя", – точно не варіант.
- Подаруй близькій людині поетичну збірку, яку вважаєш для себе найважливішою. Це подвійне влучання у ціль: зробиш класний подарунок і 100% матимеш з ким обговорити улюблені вірші.
- Влаштуй собі кіномарафон. От тільки з однією умовою – усі стрічки мають бути про поетів. Від себе можемо порадити серіал "Дікінсон" та фільм "Мері Шеллі".
- Напиши свій вірш. Як хочеш і про що хочеш. А раптом твій внутрішній поет або поетка тільки й чекають, коли ти даси їм шанс? Можливо, через якийсь рік – два ти станеш рок-зіркою української поезії. Можливо, цей один-єдиний вірш так і проведе свій вік у шухляді або нотатках телефона. Зрештою, це не так вже й важливо. Головне – спробуй. Стань на день Маском, який підкорює літературний Марс.
- Купи в улюбленій кав'ярні найсмачнішу каву та ідеальний десерт. Наступну годинку проведи зі смаколиками та улюбленою поезією.
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