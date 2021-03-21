Всесвітній день поезії у світі святкують 21 березня. Ми переконані: побачення з улюбленими віршами варто влаштовувати собі щодня. Однак про свято забувати теж не можна. Саме тому ми підготували лінивий і ніжний тест. Він допоможе зрозуміти, хто ви з поезією одне для одного: приятелі, друзі чи взаємно закохані.

Час згадати усе: від вечорів з позолоченими томами Українки до літературних вечірок під старі платівки з вином і збіркою Жадана.

Зауважте Чи розгадаєш ти таємниці Ліни Костенко: літературний тест

P. S. У попередніх реченнях ми зашифрували підказку до тесту. Трішки уваги – і буде тобі щастя.

Як відсвяткувати День поезії