Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що за останні 4 роки в Міжнародний суд Гааги направили 15 повідомлень щодо злочинів проти народу України. Ці повідомлення стосуються злочинів, скоєних в умовах російсько-української війни.

Загальна кількість злочинів, пов'язаних зі збройним конфліктом, перевищує 20 тисяч. Про це Ірина Венедіктова розповіла у своєму відеозверненні, повідомляє 24 канал.

Цікаво Для Росії це погана новина, – Бабін про розслідування в Гаазі воєнних злочинів

Ми використовуємо механізми міжнародної співпраці в кримінальних провадженнях для захисту України від порушень її суверенних прав на незалежність її території та кордонів,

– підкреслила генпрокурорка.

Вона підкреслила, що в Гаагу передали інформацію про найтяжчі злочини, скоєні Росією проти України. Зокрема, докази того, що саме Росія контролює бойовиків на Донбасі.

"Також передані докази вбивств, позасудових страт, тортур, приниження гідності, незаконних затримань й інших злочинів проти життя й здоров'я людей", – розповіла Ірина Венедіктова.

Очільниця Офісу генпрокурора також розповіла й про злочини в Криму – насильницьку депортацію, незаконне знищення або привласнення майна, використання цивільних як "живий щит" і мілітаризацію дітей.

Генпрокурорка також розповіла про налагоджену комунікацію з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду, який нещодавно відкрив справу про воєнні злочини в Україні.

Що відомо про українську справу в Гаазі: