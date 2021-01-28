Які стосунки Зеленського з Коломойським та Ахметовим: відповідь Офісу Президента

В Офісі Президента заявили, що Володимир Зеленський не має домовленостей із жодним олігархом. Глава держави намагається збудувати деолігархічну систему влади.

Джерело: "Новое время"

За інформацією керівника ОП Андрія Єрмака, Зеленський – перший президент України, який "показав на своєму прикладі, що можна бути абсолютно віддаленим від фінансових груп, від так званих олігархів".

Цікаво Єрмак сказав, коли Зеленський визначиться з другим терміном

На запитання, які у президента зараз стосунки з Ігорем Коломойським, той відповів: "Наскільки мені відомо, ніяких". Подібно була реакція й на запитання про канали Ріната Ахметова, де, за словами журналіста, Зеленського не критикують.

"Сьогодні, напевно, немає каналу, на якому б не критикували владу. На одних це робиться з образами і переходять усі червоні лінії, а на якихось каналах це просто критика. Ми, напевно, єдина влада, яка не має телевізійного каналу. Ще раз повторюю: у нас, як в Офісу Президента, немає ні з ким ніяких домовленостей", – заявив Андрій Єрмак.

Яка ситуація в "Слузі народу"

Голова Офісу Президента вважає, що у фракції, яка складається з 250 осіб, можуть бути різні сфери впливу. Однак наголосив: "Але знову-таки, у нас давним-давно закінчився рабовласницький лад. Я не вірю в ці фрази і ці інсинуації, що хтось чиясь людина. Мені здається, дуже часто бажане видається за дійсне".