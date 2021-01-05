Для Євросоюзу важливо, аби Україна була економічно стабільною країною з демократією. Щоправда, говорити про її вступ до ЄС поки рано. Водночас безвізу наразі нічого не загрожує.

Взаємини України та ЄС: яка імовірність членства

Як зауважив надзвичайний і повноважний посол Нідерландів в Україні Йеннес де Мол, для ЄС важливо, щоб на його кордонах була стабільна безпечна демократична та така, що процвітає, Україна. Про це він заявив у коментарі УНІАН.

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"Ви зараз є частиною Східного партнерства, і, як Молдова та Грузія, маєте угоду про асоціацію. Ця угода є дуже важливою, системної інтеграції – все більше та більше", – підкреслив дипломат.

Але це, за його словами, не означає, що обов'язково треба ставати членом ЄС. Одним і варіантів він бачить інтеграцію в економічну систему без членства. Такий шлях обрали, зокрема, Норвегія та Швейцарія.

Процес триває, є взаємна залежність. Угода про асоціацію допомагає Україні тримати курс. А ми хочемо бачити стабільні процвітаючі країни з демократією, передбачувані, де поважають цінності демократії, свободи. І ми розуміємо, як необхідна підтримка України через гібридну агресії Росії. Але, з іншого боку, хочеться кращого і вам, і нам,

– констатував нідерландський посол.

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Чи може Україна втратити безвізовий режим із ЄС

Йеннес де Мол підтвердив, що про таке були розмови. І говорили на цю тему депутати Європарламенту. Однак у їхніх заявах не мовилося про реальні загрози.

"Я дуже ціную те, що українці можуть подорожувати. Я вірю в прямі контакти людей. Українці можуть у нас побачити, як все працює, зрозуміти, яке суспільство вони хочуть створити. Найголовніша інтеграція – в головах", – зауважив диппредставник Нідерландів.

Він додав, що зараз іде величезна війна дезінформації. Але, побачивши все на власні очі, люди можуть визначити, що є правдою, а що – ні.

Потрібно подорожувати, дивитися, думати, яку країну хочеться побудувати. Україна – суверенна держава, вона сама визначає свій шлях,

– констатував дипломат.

Зауважимо! Чутки про скасування безвізу виникли на тлі скандального рішення Конституційного Суду щодо антикорупційного законодавства. В ЄС висловили занепокоєння через таке рішення та натякнули, що це може бути підставою того, що Україна втратить безвізовий режим із ЄС. Почав він діяти з 11 червня 2017 року.

Чому думка Нідерландів щодо європрагнень України є важливою

14 червня 2017 року у Нідерландах було опубліковано закон про ратифікацію Угоди про асоціацію Україна – ЄС. Перед цим документ підписали король Віллем-Александр і у Міністерстві юстиції країни.

Цей закон схвалили і Сенаті 8 липня 2015 року. Однак 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо цієї угоди. Проти проголосував 61 % учасників референдуму, за – понад 38 %. Через такий негативний результат асоціацію між Україною та Євросоюзом було призупинено.

1 вересня 2017 року після тривалих перемовин у Євросоюзі остаточно набула чинності Угода про асоціацію в частині поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною з Європейським Союзом.