Більське городище на Полтавщині – парадоксально маловідома для свого масштабу пам'ятка історії. Займаючи площу понад 5 тисяч гектарів, воно, ймовірно, є найбільшим городищем ранньої залізної доби у Східній Європі.

Більський заповідник приховує чимало загадок, залишених скіфами, мешканцями описаного Геродотом міста Гелон.

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► Туристи їдуть сюди, щоб на власні очі побачити рукотворні земляні вали йі спробувати сили на розкопках.

► Археологи щороку знаходять нові цінні артефакти, а працівники заповідника мріють облаштувати там музей.

Іноді польові дослідження можуть принести відкриття, яке принципово змінює погляди на ту чи іншу проблему. Археолог — немов слідчий, що потрапив на місце злочину через тисячу років,

– вважає Денис Гречко.

"Відповідно, маємо справу з вельми фрагментованою інформацією. Чим більше її отримуємо, тим краще можемо скласти цей пазл", – додав археолог.



Археологи проводять розкопки / Фото Ukraїner, Іринка Громоцька

Більше про заповідник

Територія Більського городища – це комплекс 3 укріплень, а саме Західного, Східного та Куземинського. Крім збережених земляних валів, поряд розташовані мальовничі природні об'єкти.

Довідка. Мовиться про гідрологічний заказник "Озеро Лазьки", Ковпаківський лісопарк, Барвінкова гора та заповідне урочище "Зіньківщина".

З 2005 року там діє історико-культурний заповідник "Більськ", де відбувається щорічний етнофестиваль "Гелон-фест". Для всіх охочих організовується археологічна школа, та, звісно ж, проводяться розкопки.

Що пропонують туристам

Працівниця заповідника Оксана Дорошенко розповіла, що для мандрівників пропонують різні варіанти туристичних прогулянок. Зокрема – "лінивий" туризм автомобілем, велоподорожі, пішохідні маршрути.

Тут рельєф змінюється від рівнинного до більш гористого, можна побачити пагорби, поля, ліси та луки. По відстані також може бути маршрут на 15, 20, 30, 40 кілометрів — все за бажанням туристів,

– зазначила вона.

"Є і пішохідні екскурсії на 7 – 10 кілометрів. Взяв маленький рюкзачок, водичку і неспішно насолоджуєшся краєвидами, а заодно оглядаєш вали та надихаєшся атмосферою", – додала працівниця заповідника.

Більше про Більське городище та його секрети: дивіться у відео Ukraїner

Довідка. Ukraїner – це волонтерський медіапроєкт, що у дослідницьких експедиціях відкриває справжню, несподівану, цікаву та автентичну Україну й презентує її у світі.