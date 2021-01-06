У Міністерстві оборони напередодні Різдва, 6 січня, опублікували результати анкетування про віросповідання серед українських військових. Відповідно до результатів, 80% воїнів є православними.

У лавах ЗСУ наразі 70% заявили про свою приналежність до Православної Церкви України.​ Відповідні дані на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила пресслужба Міноборони України.

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Які ще релігії сповідують воїни ЗСУ

10% військових заявили про свою належність до Української Православної Церкви.​

7% воїнів – до Української Греко-Католицької Церкви.;

4% військових ЗСУ – до Римо-Католицької Церкви в Україні.​

2% воїнів сповідують іслам.​

2% ідентифікують себе як протестанти.

5% військових заявили про свою приналежність до інших релігій.​

Окрім того, у Міноборони привітали з прийдешнім Різдвом вірян, які святкують його 7 січня. Українські захисники передали вітання "усім, хто чекає першої зірки і Святвечора!".