Які релігії сповідують воїни ЗСУ: цікаве опитування
У Міністерстві оборони напередодні Різдва, 6 січня, опублікували результати анкетування про віросповідання серед українських військових. Відповідно до результатів, 80% воїнів є православними.
У лавах ЗСУ наразі 70% заявили про свою приналежність до Православної Церкви України. Відповідні дані на своїй сторінці у фейсбуці оприлюднила пресслужба Міноборони України.
Актуально Що символізують 12 страв на Святвечір
Які ще релігії сповідують воїни ЗСУ
- 10% військових заявили про свою належність до Української Православної Церкви.
- 7% воїнів – до Української Греко-Католицької Церкви.;
- 4% військових ЗСУ – до Римо-Католицької Церкви в Україні.
- 2% воїнів сповідують іслам.
- 2% ідентифікують себе як протестанти.
- 5% військових заявили про свою приналежність до інших релігій.
Окрім того, у Міноборони привітали з прийдешнім Різдвом вірян, які святкують його 7 січня. Українські захисники передали вітання "усім, хто чекає першої зірки і Святвечора!".
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter