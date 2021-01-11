В Україні у грудні 2020 року зросли споживчі ціни: що подорожчало найбільше
У грудні 2020 року ціни на споживчому ринку в Україні зросли на 0,9% у порівнянні з листопадом. Загалом за рік ціни збільшилися на 2,7%.
У порівнянні з 2019 роком, споживчі ціни у грудні 2020 року зросли на 0,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
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Що подорожчало найбільше
За їхніми даними, впродовж грудня 2020 року, порівняно з цим самим періодом 2019 року, найбільше ціни зросли на:
- природний газ – на 56,3%;
- цукор – на 47,7%;
- яйця – на 30%.
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Водночас найбільше зменшилась вартість: овочів – на 12,1%, палива – на 10,5% та взуття – на 7,5%.
За даними Державної служби статистики, базова інфляція у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,3%. Водночас за рік у цілому цей показник становить 4,2%.
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