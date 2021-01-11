У грудні 2020 року ціни на споживчому ринку в Україні зросли на 0,9% у порівнянні з листопадом. Загалом за рік ціни збільшилися на 2,7%.

У порівнянні з 2019 роком, споживчі ціни у грудні 2020 року зросли на 0,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Читайте також Буде кращим чи гіршим: якими є очікування українців щодо 2021 року

Що подорожчало найбільше

За їхніми даними, впродовж грудня 2020 року, порівняно з цим самим періодом 2019 року, найбільше ціни зросли на:

природний газ – на 56,3%;

цукор – на 47,7%;

яйця – на 30%.

До теми Протести через тарифи на газ: Зеленський доручив уряду розв'язати проблему

Водночас найбільше зменшилась вартість: овочів – на 12,1%, палива – на 10,5% та взуття – на 7,5%.

За даними Державної служби статистики, базова інфляція у грудні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,3%. Водночас за рік у цілому цей показник становить 4,2%.