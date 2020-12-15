В Україні з 16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Відтак сфера обслуговування, незалежно від форми власності, має повністю перейти на державну мову.

Вимога щодо обслуговування українською мовою стосується не лише сфери торгівлі. Також лише державною мовою мають надаватися освітні послуги, зокрема, гуртки та секції, медичне обслуговування, соціальні та інші послуги. Про це заявив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

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Що розповів уповноважений

Кремінь зазначив, що на практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням.

У супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав'ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін,

– сказав він.

Уповноважений додав, що українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках та в меню. Її можна дублювати й іншими мовами.

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