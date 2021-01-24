Фальшиві журналісти і "загадковий" автобус: які порушення зафіксували під час виборів у Конотопі

У Конотопі у неділю, 24 січня, відбуваються відбуваються повторні місцеві вибори. Правоохоронці повідомили про 7 порушень під час виборчого процесу.
Один з виборців розірвав свій бюлетень. Про це повідомляє "Голос Конотопа".
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Що відомо про порушення у Конотопі
- На одній з виборчих дільниць невідомі, видаючи себе за журналістів, втручалися у роботу комісії та заважали працювати.
- Окрім того, правоохоронців повідомили про автобус поблизу виборчої дільниці. У його салоні нібито підкуповували виборці. Однак згодом з'ясувалося, що це звичайний рейсовий автобус.
- Також один чоловік порушив таємницю голосування. Він виклав світлину свого бюлетеня у соціальну мережу.
Що відомо про повторні вибори у Конотопі
- 25 жовтня 2020 року Олександр Луговий став переможцем місцевих виборів.
- 16 листопада він помер від коронавірусу.
- За посаду 24 січня змагаються 7 кандидатів. Левова частка з них – самовисуванці.