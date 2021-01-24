У Конотопі у неділю, 24 січня, відбуваються відбуваються повторні місцеві вибори. Правоохоронці повідомили про 7 порушень під час виборчого процесу.

Один з виборців розірвав свій бюлетень. Про це повідомляє "Голос Конотопа". Актуально У Конотопі обирають мера: яка явка виборців Що відомо про порушення у Конотопі На одній з виборчих дільниць невідомі, видаючи себе за журналістів, втручалися у роботу комісії та заважали працювати. Окрім того, правоохоронців повідомили про автобус поблизу виборчої дільниці. У його салоні нібито підкуповували виборці. Однак згодом з'ясувалося, що це звичайний рейсовий автобус. Також один чоловік порушив таємницю голосування. Він виклав світлину свого бюлетеня у соціальну мережу. Що відомо про повторні вибори у Конотопі 25 жовтня 2020 року Олександр Луговий став переможцем місцевих виборів.

16 листопада він помер від коронавірусу.

За посаду 24 січня змагаються 7 кандидатів. Левова частка з них – самовисуванці.