Не підписали постанову про звільнення: список партій, які "кришують" Авакова

Джерело:24 канал
Арсен Аваков є незмінним міністром внутрішніх справ України вже 7 років. За цей час особливих змін в поліції не відбулося.
А саме на ньому лежить відповідальність за потворні дії представників Національної поліції. Таку думку висловив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі "Право на гідність".
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За його словами, разом з ним відповідальність лежить на парламентських партіях, які продовжують його "кришувати" після кожного такого кричущого випадку.
Навіть цинічне зґвалтування поліцією жінки в Кагарлику їх не переконало,
– зазначив Шабунін.
Постанову про звільнення Авакова не підписали більшість депутатів:
За 4 місяці 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило поліції про 63 злочини за 120 днів. Це означає, що майже кожного другого дня чинився злочин.
Безчинства поліціянтів і "кришування" Авакова: дивіться відео