Не підписали постанову про звільнення: список партій, які "кришують" Авакова

Арсен Аваков є незмінним міністром внутрішніх справ України вже 7 років. За цей час особливих змін в поліції не відбулося.

А саме на ньому лежить відповідальність за потворні дії представників Національної поліції. Таку думку висловив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі "Право на гідність".

Повний випуск блогу Прикривали наркодилерів і гамселили кийками до смерті: потворні вчинки "орлів" Авакова

Хто "кришує" Авакова

За його словами, разом з ним відповідальність лежить на парламентських партіях, які продовжують його "кришувати" після кожного такого кричущого випадку.

Навіть цинічне зґвалтування поліцією жінки в Кагарлику їх не переконало,

– зазначив Шабунін.

Постанову про звільнення Авакова не підписали більшість депутатів:

"Слуги Народу" Володимира Зеленського; "

"Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка;

"Батьківщини" Юлії Тимошенко;

"Європейської Солідарності" Петра Порошенка;

"За Майбутнє" Ігоря Коломойського.

Хто такий Арсен Аваков? За інформацією з За інформацією з Вікіпедії , Арсен Аваков – український політичний і громадський діяч. Міністр внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року, перепризначений 29 серпня 2019 року. Кого насправді захищає поліція Авакова – читайте тут

Злочини проти українців

За 4 місяці 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило поліції про 63 злочини за 120 днів. Це означає, що майже кожного другого дня чинився злочин.

Очільник МЗС Арсен Аваков заявив, що ще у 2018 році було достатньо підстав , аби припинити мовлення каналів "112 Україна", NewsOne, Zik.

Безчинства поліціянтів і "кришування" Авакова: дивіться відео