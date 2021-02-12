Не підписали постанову про звільнення: список партій, які "кришують" Авакова
Арсен Аваков є незмінним міністром внутрішніх справ України вже 7 років. За цей час особливих змін в поліції не відбулося.
Джерело:24 канал
А саме на ньому лежить відповідальність за потворні дії представників Національної поліції. Таку думку висловив очільник Центру протидії корупції Віталій Шабунін у блозі "Право на гідність".
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Хто "кришує" Авакова
За його словами, разом з ним відповідальність лежить на парламентських партіях, які продовжують його "кришувати" після кожного такого кричущого випадку.
Навіть цинічне зґвалтування поліцією жінки в Кагарлику їх не переконало,
– зазначив Шабунін.
Постанову про звільнення Авакова не підписали більшість депутатів:
- "Слуги Народу" Володимира Зеленського; "
- "Опозиційної платформи – За життя" Юрія Бойка;
- "Батьківщини" Юлії Тимошенко;
- "Європейської Солідарності" Петра Порошенка;
- "За Майбутнє" Ігоря Коломойського.
Хто такий Арсен Аваков?За інформацією з Вікіпедії, Арсен Аваков – український політичний і громадський діяч. Міністр внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року, перепризначений 29 серпня 2019 року. Кого насправді захищає поліція Авакова – читайте тут.
Злочини проти українців
За 4 місяці 2020 року Державне бюро розслідувань повідомило поліції про 63 злочини за 120 днів. Це означає, що майже кожного другого дня чинився злочин.
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