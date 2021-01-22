Легалізація вогнепальої зброї в Україні: які особливості альтернативного законопроєкту
Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Водночас є інший альтернативний законопроєкт, який відрізняється від основного №4335.
Єдине питання, яке вирішує законопроєкт комітету – це питання обігу. Про це в ефірі 24 каналу повідомив нардеп від фракції "Голос" Андрій Шараскін, який є автором альтернативного документа.
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Проблема основного законопроєкту
За його словами, натомість основні питання, зокрема право на збройний самозахист, проєкт не розв'язує.
Автори основного законопроєкту наполягають на тому, що цей проєкт закону є компромісом, але не зрозуміло між ким і чим,
– зазначив Шараскін.
Усунення корупційних ризиків
Перш за все, як відзначив депутат, потрібно:
- усунути всі корупційні ризики, які пов'язані з обігом зброї ;
- усунути монополію міністерства внутрішніх справ.
Шараскін зауважив, що обидва проєкти закону виноситимуть в зал Верховної Ради на суд народним обранцям.
Незаконний обіг зброї
Він також відзначив, що в Україні є дуже багато зброї незаконного обігу. "Закон про обіг цивільної зброї є ознакою того, що цей закон потрібен тим законослухняним громадянам, які хочуть його виконувати. Всі, хто не збирається виконувати його, вже мають незареєстровану та нелегальну зброю", – додав нардеп.
Закон про обіг зброї №4335: коротко
- Парламентський комітет рекомендував Верховній Раді ухвалити законопроєкт про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів.
- Згідно з документом, право на користування цивільною зброєю громадяни можуть отримати: якщо немає медичних протипоказань; якщо не мають судимості; якщо не притягалися до адміністративної відповідальності упродовж останнього року за низкою статей.
- Депутати запропонували запровадити посвідчення власника зброї, де вказуватиметься категорія зброї.
- На кожну одиницю зброї також повинен бути техпаспорт із даними про власника та серійний номер зброї.
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