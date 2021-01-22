Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував Верховній Раді ухвалити закон про обіг зброї в Україні. Водночас є інший альтернативний законопроєкт, який відрізняється від основного №4335.

Єдине питання, яке вирішує законопроєкт комітету – це питання обігу. Про це в ефірі 24 каналу повідомив нардеп від фракції "Голос" Андрій Шараскін, який є автором альтернативного документа.

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Проблема основного законопроєкту

За його словами, натомість основні питання, зокрема право на збройний самозахист, проєкт не розв'язує.

Автори основного законопроєкту наполягають на тому, що цей проєкт закону є компромісом, але не зрозуміло між ким і чим,

– зазначив Шараскін.

Усунення корупційних ризиків

Перш за все, як відзначив депутат, потрібно:

усунути всі корупційні ризики, які пов'язані з обігом зброї ;

усунути монополію міністерства внутрішніх справ.

Шараскін зауважив, що обидва проєкти закону виноситимуть в зал Верховної Ради на суд народним обранцям.

Незаконний обіг зброї

Він також відзначив, що в Україні є дуже багато зброї незаконного обігу. "Закон про обіг цивільної зброї є ознакою того, що цей закон потрібен тим законослухняним громадянам, які хочуть його виконувати. Всі, хто не збирається виконувати його, вже мають незареєстровану та нелегальну зброю", – додав нардеп.

Закон про обіг зброї №4335: коротко