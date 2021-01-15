У Верховній Раді можуть проголосувати за законопроєкт, який передбачає скорочення кількості народних депутатів до 300. Однак таке рішення підтримують не усі, переконуючи, що воно може мати дуже погані наслідки. Одне з них – домінування олігархів у політичному житті України.

Домінування олігархів

Річ у тім, що після скорочення кількості нардепів у Раді збільшиться вартість кожного депутатського крісла. Про це розповів старший науковий співробітник Інституту держави і права НАН України Микола Сірий в ефірі 24 каналу.

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За словами експерта, у скороченому парламенті буде менше представників від простого народу, але більше представників від великого бізнесу.

Більше грошей буде потрібно, аби отримати парламентське місце. Чи ми правильну ціль перед собою ставимо? Ми живемо в країні, де домінують олігархи,

– зауважив Сірий.

"То ми хочемо збільшити домінування олігархічного класу в політичній сфері України? Якщо так, то тоді треба приставати до ідеї скорочення парламенту", – наголосив науковець.

Конституція України

Як розповів сірий, нинішня Конституція виписана під певні політичні параметри.

"Цифри в Конституції, які визначають ті чи інші права, прив'язані до конституційного складу парламенту – якщо він зменшується, інші параметри логічно було б теж зменшити, що ми не спостерігаємо", – наголосив Сірий.

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Завдання парламенту

Микола Сірий зауважив, що перед парламентом стоять серйозні завдання.

Ми не можемо себе порівнювати з Німеччиною, Францією, Великою Британією. Якщо Україна повинна посилювати свої позиції на зовнішньополітичних напрямках – треба, щоб це робили люди, наділені парламентськими повноваженнями,

– запевнив Сірий.

Він додав, що український парламент не дуже якісно здійснює законодавчу роботу, зовнішньоекономічну діяльність та контролює правоохоронну систему. Саме тому не варто вважати, що менша кількість нардепів запрацює значно краще.

"Це сумнівне рішення, в законопроєкті більше проглядається популізм", – підсумував Сірий.

Які настрої щодо парламенту в інших країнах

Він додав, що цю ідею широко підтримують на популістичному рівні у світі. В цивілізованих країнах також є негативні настрої суспільства, зорієнтовані на парламент. До прикладу, так трапилось і у Вашингтоні 6 січня. Однак головне – не розігрівати ці настрої.

Довідка. У Вашингтоні 6 січня прихильники Трампа влаштували заворушення, які призвели навіть до смертей – деталі читайте тут.