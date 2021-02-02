Через передачу ВРП частини повноважень, ми матимемо суддів часів Януковича, – Шабунін

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про конкурсні процедури призначення суддів на місцях. Зокрема, це дозволить Вищій раді правосуддя призначати кандидатів, які не пройшли спеціальне оцінювання до 2016 року.

Джерело: 24 канал

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунні заявив, що основним елементом судової реформи було очищення Вищої ради правосуддя, яка може звільняти суддів. Усе через те, що цей орган "покриває" суддів Майдану, п'яних працівників Феміди за кермом та інші справи.

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Шабунін зазначив, що через попереднє прийняття закону українці отримають значну кількість суддів часів діяльності президента-втікача Віктора Януковича. Водночас Верховна рада правосуддя навіть не перевірятиме їх на доброчесність,

Очільник ЦПК розповів, що автори закону заявляють про 40 суддів, однак для такої кількості документ би точно не приймали.

Закон спеціально написаний так, щоб ВРП могла заповнювати значно більше вакансій, скільки вона захоче. Однак у нас депутати не читають законопроєкти й в цьому велика проблема,

– наголосив він.

На голосування винесуть ще один законопроєкт

Шабунін зазначив, що 4 лютого у Раді голосуватимуть за інший законопроєкт. Зокрема, він фактично дозволяє ВРП мати визначальний вплив на формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Довідка.

Вища кваліфікаційна комісія суддів – орган, який добирає усіх суддів на посади в Україні, а також веде облік даних про кількість посад у судах.

За словами глави ЦПК, замість того, щоб ліквідувати "судову мафію", влада її "бетонує" з новими повноваженнями й можливостями.

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Бачення Зеленського змінилося

Шабунін наголосив на тому, що Володимир Зеленський під час передвиборчої кампанії зобов'язався очистити Вищу раду правосуддя. Втім, 2 лютого порушили обіцянки фракції "Слуга народу" й самого Зеленського.

Глава ЦПК підсумував, що наразі дії президента прямо суперечать його передвиборчим заявам.

Що цьому передувало