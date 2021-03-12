Які країни-сусідки українці вважають дружніми, а які – ні: цікаві результати опитування

Серед усіх країн, сусідніх до України, істотно виокремлюється Росія. Її значно більший відсоток респондентів сприймає як недружню. З іншими країнами ситуація трохи краща.

Решта країн, на думку українців, є більше дружніми до України, аніж навпаки. Найбільше – виокремили Польщу.

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Так, серед країн, з якими межує Україна:

найбільш дружньою українці назвали Польщу (так вважають 60,8% респондентів);

(так вважають 60,8% респондентів); найбільш недружньою – Росію (цей варіант обрали 81,2% опитаних).

Дружня не тільки Польща

Цікаво, що респондентам дозволяли обрати декілька варіантів відповідей на запитання. Результати показали, що дружніми до України вказали не лише Польщу.

Які ще дружні країни:

більш як половина респондентів назвали дружніми також Молдову,

респондентів назвали дружніми також Молдову, Румунію;

Білорусь;

Словаччину.

Трохи менше 50% опитаних вважають дружніми до України Угорщину та Туреччину. Про те, що жодна сусідня країна не є дружньою до нашої країни, сказали 14,2%.

Росію назвали дружньою до України майже 13% опитаних.

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Кого вважають менше "друзями"

Безперечний лідер – Росія.

Польщу вважають недружньою 24,2%;

Угорщину – 21,3%;

Білорусь 20,2%;

Румунію – 16,7%;

Молдову – 15,1%;

Туреччину – 13,3%;

Словаччину – 6,7%.

Про те, що жодна з країн не є недружньою до України, сказали 7,6% українців.

Що відомо про опитування