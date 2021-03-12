Які країни-сусідки українці вважають дружніми, а які – ні: цікаві результати опитування

Джерело:Active group
Серед усіх країн, сусідніх до України, істотно виокремлюється Росія. Її значно більший відсоток респондентів сприймає як недружню. З іншими країнами ситуація трохи краща.
Решта країн, на думку українців, є більше дружніми до України, аніж навпаки. Найбільше – виокремили Польщу.
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Так, серед країн, з якими межує Україна:
Цікаво, що респондентам дозволяли обрати декілька варіантів відповідей на запитання. Результати показали, що дружніми до України вказали не лише Польщу.
Які ще дружні країни:
Трохи менше 50% опитаних вважають дружніми до України Угорщину та Туреччину. Про те, що жодна сусідня країна не є дружньою до нашої країни, сказали 14,2%.
Росію назвали дружньою до України майже 13% опитаних.
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Про те, що жодна з країн не є недружньою до України, сказали 7,6% українців.
Що відомо про опитування