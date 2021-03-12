Які країни-сусідки українці вважають дружніми, а які – ні: цікаві результати опитування

12 березня 2021 , 12:49
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Джерело:

Active group

Серед усіх країн, сусідніх до України, істотно виокремлюється Росія. Її значно більший відсоток респондентів сприймає як недружню. З іншими країнами ситуація трохи краща.

Решта країн, на думку українців, є більше дружніми до України, аніж навпаки. Найбільше – виокремили Польщу.

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Так, серед країн, з якими межує Україна:

  • найбільш дружньою українці назвали Польщу (так вважають 60,8% респондентів);
  • найбільш недружньою – Росію (цей варіант обрали 81,2% опитаних).

Дружня не тільки Польща

Цікаво, що респондентам дозволяли обрати декілька варіантів відповідей на запитання. Результати показали, що дружніми до України вказали не лише Польщу.

Які ще дружні країни:

  • більш як половина респондентів назвали дружніми також Молдову,
  • Румунію;
  • Білорусь;
  • Словаччину.

Трохи менше 50% опитаних вважають дружніми до України Угорщину та Туреччину. Про те, що жодна сусідня країна не є дружньою до нашої країни, сказали 14,2%.

Росію назвали дружньою до України майже 13% опитаних.

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Кого вважають менше "друзями"

  • Безперечний лідер – Росія.
  • Польщу вважають недружньою 24,2%;
  • Угорщину – 21,3%;
  • Білорусь 20,2%;
  • Румунію – 16,7%;
  • Молдову – 15,1%;
  • Туреччину – 13,3%;
  • Словаччину – 6,7%.

Про те, що жодна з країн не є недружньою до України, сказали 7,6% українців.

Що відомо про опитування

  • Дослідження проводила компанією Active Group з 20 по 21 лютого 2021 року методом телефонних інтерв'ю.
  • Загалом опитали 1200 респондентів.
  • Географія: вся територія України (не враховуючи тимчасово окуповані території України).
  • Похибка при довірчій імовірності не перевищує 2,9%.