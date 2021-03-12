Які країни-сусідки українці вважають дружніми, а які – ні: цікаві результати опитування
Серед усіх країн, сусідніх до України, істотно виокремлюється Росія. Її значно більший відсоток респондентів сприймає як недружню. З іншими країнами ситуація трохи краща.
Джерело:Active group
Решта країн, на думку українців, є більше дружніми до України, аніж навпаки. Найбільше – виокремили Польщу.
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Так, серед країн, з якими межує Україна:
- найбільш дружньою українці назвали Польщу (так вважають 60,8% респондентів);
- найбільш недружньою – Росію (цей варіант обрали 81,2% опитаних).
Дружня не тільки Польща
Цікаво, що респондентам дозволяли обрати декілька варіантів відповідей на запитання. Результати показали, що дружніми до України вказали не лише Польщу.
Які ще дружні країни:
- більш як половина респондентів назвали дружніми також Молдову,
- Румунію;
- Білорусь;
- Словаччину.
Трохи менше 50% опитаних вважають дружніми до України Угорщину та Туреччину. Про те, що жодна сусідня країна не є дружньою до нашої країни, сказали 14,2%.
Росію назвали дружньою до України майже 13% опитаних.
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Кого вважають менше "друзями"
- Безперечний лідер – Росія.
- Польщу вважають недружньою 24,2%;
- Угорщину – 21,3%;
- Білорусь 20,2%;
- Румунію – 16,7%;
- Молдову – 15,1%;
- Туреччину – 13,3%;
- Словаччину – 6,7%.
Про те, що жодна з країн не є недружньою до України, сказали 7,6% українців.
Що відомо про опитування
- Дослідження проводила компанією Active Group з 20 по 21 лютого 2021 року методом телефонних інтерв'ю.
- Загалом опитали 1200 респондентів.
- Географія: вся територія України (не враховуючи тимчасово окуповані території України).
- Похибка при довірчій імовірності не перевищує 2,9%.
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