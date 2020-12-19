Боротьба з COVID-19: які країни найбільше допомагали Україні у 2020 році
У МЗС заявили, що під час пандемії коронавірусу Україні допомогали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден. Усі вони надавали допомогу в протидії поширенню коронавірусної хвороби протягом 2020 року.
Найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги були США. Про це свідчать дані МЗС, пише "Радіо Свобода".
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Допомога від США
Спершу Сполучені Штати виділили Україні 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги. А у жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.
Звідки прийшли гроші:
- 13,8 мільйона з цієї суми за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів.
- Ще 5,2 мільйона – це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії".
Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки. Наприклад, естонський концерн BLRT Group долучився до створення Центру медичної допомоги у Дніпрі та закупівель апаратів штучної вентиляції легень для нього,
– мовиться у повідомленні МЗС.
Також протягом 2020 року Україні допомагали:
- Ізраїль;
- Індія;
- Канада;
- Китай;
- Німеччина;
- Туреччина;
- Швейцарія;
- Японія.
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У МЗС пояснили, що за 2020 рік наша країна отримала засоби захисту й обладнання для лікарів та правоохоронців, вакцини від тифу, менінгіту, холери й малярії для українських військових, безліч тест-наборів для діагностики коронавірусу та багато іншого.
Яка зараз ситуація з COVID-19 в Україні: основні цифри
- За минулу добу в Україні підтвердили 11 742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
- Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві. Там діагноз підтвердили у 1 364 осіб.
- Загалом з початку пандемії коронавірусу захворіли 956 123 українці. 574 536 осіб одужали, за минулу добу – 13 314.
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