У МЗС заявили, що під час пандемії коронавірусу Україні допомогали 28 держав, а також держави-анклави Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден. Усі вони надавали допомогу в протидії поширенню коронавірусної хвороби протягом 2020 року.

Найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги були США. Про це свідчать дані МЗС, пише "Радіо Свобода".

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Допомога від США

Спершу Сполучені Штати виділили Україні 17,3 мільйона доларів екстреної медичної допомоги. А у жовтні цю суму збільшили до 19 мільйонів.

Звідки прийшли гроші:

13,8 мільйона з цієї суми за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів.

Ще 5,2 мільйона – це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії".

Деякі проєкти з надання допомоги досі в процесі розробки. Наприклад, естонський концерн BLRT Group долучився до створення Центру медичної допомоги у Дніпрі та закупівель апаратів штучної вентиляції легень для нього,

– мовиться у повідомленні МЗС.

Також протягом 2020 року Україні допомагали:

Ізраїль;

Індія;

Канада;

Китай;

Німеччина;

Туреччина;

Швейцарія;

Японія.

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У МЗС пояснили, що за 2020 рік наша країна отримала засоби захисту й обладнання для лікарів та правоохоронців, вакцини від тифу, менінгіту, холери й малярії для українських військових, безліч тест-наборів для діагностики коронавірусу та багато іншого.

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