На Прикарпатті – червона зона карантину: коли та яких обмежень чекати

13:13

В Івано-Франківську продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Через це з понеділка, 22 лютого, в регіоні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що зміниться для життя містян.