В Івано-Франківську продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Через це з понеділка, 22 лютого, в регіоні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що зміниться для життя містян.

Рішення про посилення обмежень ухвалили на засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В обговоренні взяли участь головний санітарний лікар України Віктор Ляшко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов. До теми Кабмін офіційно запровадив в Україні нові карантинні заходи В Івано-Франківську запровадили карантинні обмеження червоної зони з 22 лютого. За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень,

– написав мер міста та побажав гарного здоров'я З 22 лютого в Івано-Франківську заборонено: Робота закладів громадського харчування. Їм можна буде працювати тільки на виніс;

робота спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів;

проведення культурних та релігійних заходів;

робота шкіл для учнів 5 – 11 класів. Вони мають продовжувати навчання у дистанційному форматі. Обмеження не стосуються: Роботи освітніх закладів для дітей 1 – 4 класів та дитячих садочків. Проте діти можуть навчатися дистанційно, якщо так захочуть їхні батьки;

роботи транспорту;

магазинів та промислових ринків – вони продовжують працювати із дотриманням карантинних вимог. Важливо! В Україні з 24 лютого рішенням уряду поновлюють поділ на зони та вводять адаптивний карантин. Загалом карантинні обмеження продовжили до 30 квітня. Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу