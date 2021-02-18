На Прикарпатті – червона зона карантину: коли та яких обмежень чекати
В Івано-Франківську продовжує зростати кількість хворих на коронавірус. Через це з понеділка, 22 лютого, в регіоні запроваджують жорсткі карантинні обмеження. Мер міста Руслан Марцінків пояснив, що зміниться для життя містян.
Джерело:Фейсбук Руслана Марцінківа
Рішення про посилення обмежень ухвалили на засіданні Держкомісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. В обговоренні взяли участь головний санітарний лікар України Віктор Ляшко та міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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В Івано-Франківську запровадили карантинні обмеження червоної зони з 22 лютого.
За такими правилами нам доведеться прожити наступний тиждень,
– написав мер міста та побажав гарного здоров'я
З 22 лютого в Івано-Франківську заборонено:
- Робота закладів громадського харчування. Їм можна буде працювати тільки на виніс;
- робота спортзалів, кінотеатрів, нічних клубів та інших розважальних закладів;
- проведення культурних та релігійних заходів;
- робота шкіл для учнів 5 – 11 класів. Вони мають продовжувати навчання у дистанційному форматі.
Обмеження не стосуються:
- Роботи освітніх закладів для дітей 1 – 4 класів та дитячих садочків. Проте діти можуть навчатися дистанційно, якщо так захочуть їхні батьки;
- роботи транспорту;
- магазинів та промислових ринків – вони продовжують працювати із дотриманням карантинних вимог.
Що передбачає адаптивний карантин / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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