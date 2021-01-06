У Комітеті виборців України заявили, що 9 депутатів не могли похвалитися плідною діяльністю у стінах Верховної Ради під час голосування. Найнижчий показник голосувань серед всіх народних депутатів був у представника ОПЗЖ Вадима Столара.

Загалом протягом 2020 року відбулося 4154 парламентських голосування. Такі дані оприлюднила пресслужба КВУ.

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За підрахунками КВУ 9 нардепів пропустили понад 90% голосувань за рік.

Хто майже не голосував у 2020 році

Вадим Столар від ОПЗЖ взяв участь лише у трохи більше, ніж 1% голосувань;

Степан Івахів від групи "За майбутнє" взяв участь у 2% голосувань;

Олександр Дубінський від "Слуги народу" та Вадим Рабінович від ОПЗЖ взяли участь в 5% голосувань;

Олександр Герегавід від групи "За майбутнє" взяв участь в 7% голосувань;

Ігор Палиця від групи "За майбутнє" – 8%;

позафракційний депутат Дмитро Шенцев – 9%;

позафракційний депутат Андрій Деркач – 9%;

Ігор Абрамович від ОПЗЖ – 10%.

Натомість лідером серед народних депутатів за кількістю голосувань є Олександр Бакумов ("Слуга народу"), який взяв участь в 4153 голосувань із 4154 можливих (99,98%).

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Загалом впродовж 2020 року найчастіше голосували депутати "Слуги народу" та "Європейської солідарності". В середньому "слуги" взяли участь в 84% голосувань Ради за рік, депутати від ЄС – 78%. Дещо нижчі показники в депутатів "Голосу" – 74% та групи "Довіра" – 71%. Депутати ВО "Батьківщина" в середньому взяли участь в 63% голосувань.

Найчастіше ігнорували голосування Ради депутати від ОПЗЖ та групи "За майбутнє". Вони взяли участь у трохи більше за 50% голосувань.