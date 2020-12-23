Кабмін 23 грудня схвалив спрощену процедуру при отриманні посвідки на тимчасове проживання в Україні певних категорій білорусів. Нові правила діятимуть для підприємців та фахівців у сфері IT.

Зокрема, процедуру спростять для громадян Білорусі, які подадуть заяву про надання їм і членам їхніх сімей дозволу на імміграцію. Відповідне рішення прийняли під час засідання Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал. Актуально У МВС Білорусі почали збирати інформацію про учасників протестів: як це працює Як отримати посвідку Необхідно подати до підрозділу Міграційної служби низку документів: паспорт з перекладом;

поліс медичного страхування;

документ про оплату арбітражного збору. Посвідку видадуть упродовж 3 робочих днів. Рішення Кабміну буде чинним до 31 грудня 2021 року. Зверніть увагу! У Білорусі тривають масові протести проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Силовики продовжують масові затримання протестувальників. Детальніше читайте тут.