Які білоруси зможуть тимчасово переїхати в Україну за спрощеною процедурою
Кабмін 23 грудня схвалив спрощену процедуру при отриманні посвідки на тимчасове проживання в Україні певних категорій білорусів. Нові правила діятимуть для підприємців та фахівців у сфері IT.
Зокрема, процедуру спростять для громадян Білорусі, які подадуть заяву про надання їм і членам їхніх сімей дозволу на імміграцію. Відповідне рішення прийняли під час засідання Кабінету Міністрів України, повідомляє 24 канал.
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Як отримати посвідку
Необхідно подати до підрозділу Міграційної служби низку документів:
- паспорт з перекладом;
- поліс медичного страхування;
- документ про оплату арбітражного збору.
Посвідку видадуть упродовж 3 робочих днів.
Рішення Кабміну буде чинним до 31 грудня 2021 року.
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