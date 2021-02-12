Блокування 3 телеканалів Тараса Козака призведе до падіння рейтингів фракції ОПЗЖ. Водночас нардеп Юрій Бойко може займати іншу позицію, аніж Віктор Медведчук.

Політолог Олег Саакян розповів, що згодом всередині ОПЗЖ можна буде побачити доволі відмінні дії Віктора Медведчука й Вадима Рабіновича та Юрія Бойка й Сергія Льовочкіна. За його словами, насправді ці 2 групи політиків й не були об'єднані між собою.

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Як розповів Саакян, єдине, що звело політиків, це – спільні виборці та потреба у виживанні. Зокрема, поодинці вони сварилися між собою та боролися за прихильність виборців.

Політики існували в певній конфедерації 2 груп впливу, тому на сьогодні для них це є абсолютно органічною ситуацією, у якій просто потрібно передомовитися,

– наголосив Саакян.

Як зауважив політолог, якщо 2 групам не вдасться цього зробити, то під час наступних виборів можна буде побачити їхній "похід різними колонами".

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Саакян заявив, що частково це буде видно й під куполом Верховної Ради, коли з'являться певні законопроєкти, які будуть або необхідні Офісу Президента, або Рінату Ахметову.

"Тут ми зможемо побачити, як певні депутати будуть голосувати й цілком вірогідно, що там якраз і вималюється цей внутрішній розкол, – припустив політолог.

За словами Саакяна, Бойко є проросійським політиком, але все таки лояльним до України. Водночас Медведчук є представником "крила українофобів". Політолог припустив, що через це розкол в партії буде дуже відчутним.

Блокування каналів: що відомо

Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, я кий є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".

Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.

Водночас Тарас Козак заявив , що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube , аби та закрила сторінки телеканалів.



Чи підтримують українці блокування каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу