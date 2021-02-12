Після блокування каналів Бойко займатиме іншу позицію, ніж Медведчук, – політолог
Блокування 3 телеканалів Тараса Козака призведе до падіння рейтингів фракції ОПЗЖ. Водночас нардеп Юрій Бойко може займати іншу позицію, аніж Віктор Медведчук.
Джерело:24 канал
Політолог Олег Саакян розповів, що згодом всередині ОПЗЖ можна буде побачити доволі відмінні дії Віктора Медведчука й Вадима Рабіновича та Юрія Бойка й Сергія Льовочкіна. За його словами, насправді ці 2 групи політиків й не були об'єднані між собою.
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Як розповів Саакян, єдине, що звело політиків, це – спільні виборці та потреба у виживанні. Зокрема, поодинці вони сварилися між собою та боролися за прихильність виборців.
Політики існували в певній конфедерації 2 груп впливу, тому на сьогодні для них це є абсолютно органічною ситуацією, у якій просто потрібно передомовитися,
– наголосив Саакян.
Як зауважив політолог, якщо 2 групам не вдасться цього зробити, то під час наступних виборів можна буде побачити їхній "похід різними колонами".
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Саакян заявив, що частково це буде видно й під куполом Верховної Ради, коли з'являться певні законопроєкти, які будуть або необхідні Офісу Президента, або Рінату Ахметову.
"Тут ми зможемо побачити, як певні депутати будуть голосувати й цілком вірогідно, що там якраз і вималюється цей внутрішній розкол, – припустив політолог.
За словами Саакяна, Бойко є проросійським політиком, але все таки лояльним до України. Водночас Медведчук є представником "крила українофобів". Політолог припустив, що через це розкол в партії буде дуже відчутним.
Блокування каналів: що відомо
- Рада нацбезпеки й оборони 2 лютого 2021 року запровадила санкції щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака, який є соратником Віктора Медведчука, на 5 років. Їх поширили й на регіональні мовники під брендом телеканалів NewsOne, ZIK та "112 Україна".
- Відповідний указ підписав Володимир Зеленський.
- Водночас Тарас Козак заявив, що такі дії є незаконними та заявив про цензуру в державі.
- У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що звернуться до компанії YouTube, аби та закрила сторінки телеканалів.
Чи підтримують українці блокування каналів Медведчука / Інфографіка 24 каналу
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