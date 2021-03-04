Якби не Зеленський, був би Вакарчук, – соціолог про прагнення людей бачити "нових" політиків

Соціолог Олексій Антипович заявив, що після каденції Петра Порошенка запит українців до президента змінився. Люди хотіли бачили на головній посаді країни нову людину. Подібні настрої суспільства є і зараз.

Соціолог про запити суспільства

Порошенко був лідером, на якого поклали надії щодо зміни системи влади. Про це заявив директор соціологічної групи "Рейтинг" Антипович.

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Саме відсутність цих змін є головною претензією до п'ятого президента.

"Коли цей запит не реалізувався, тоді підхід змінився: "Все, ясно, старі політики ніколи нічого не змінять в цій країні. Треба нові", – пояснив Антипович.

У нас близько 70% сказали, що всіх старих нафіг, і ця хвиля винесла Зеленського. Не було би Зеленського, був би Вакарчук, наприклад. Тепер українець оглянувся, і каже, що ці теж не справились,

– заявив соціолог.

Він додав, що Порошенко сподівається, що виборці повернуться до нього від Володимира Зеленського. Однак соціологи так не думають.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, мовляв, сподівається, що вона знову отримає перше місце через розчарування у Зеленському, а проросійський Юрій Бойко претендує на величезний пласт південно-східного електорату.

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Люди хочуть "нового, але досвідченого" президента

Але на фокус-групах люди кажуть: ці нові не справились, дайте нам інших, але саме нових інших. Це вже не запит на нового Зеленського – на нову людину як просто нову людину – це запит на нову досвідчену людину,

– підкреслив директор "Рейтинг".

За його словами, це не означає повернення Бойка, Тимошенко, Порошенка.

"Ці старі важковаговики мають свій пласт підтримки і будуть його мати. ОПЗЖ найбільше повернула свого електорату від Зеленського, Тимошенко – також, а Порошенко – буквально одиниці", – наголосив соціолог.

Антипович наголосив, що цей запит або лишиться з Зеленським, або перейде до його наступника.