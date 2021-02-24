Якби не бруківка, хтось ніколи б не став заступником міністра, – Парасюк відповів Геращенку

Антон Геращенко емоційно відреагував на сутички у Києві через вирок Сергієві Стерненку, згадавши активіста Євромайдану Володимира Парасюка. Колишній нардеп не забарився з відповіддю заступнику міністра внутрішніх справ.

Парасюк у своїх висловлюваннях був не менш емоційним, ніж Геращенко.

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Що відповів Парасюк

Якби не вогонь, зірвана бруківка і просто людська відвага, то хтось ніколи б не був замміністром чи міністром. Я добре пам'ятаю як в той час хтось бився до кінця, а хтось папочку за Аваковим носив і облизував його,

– написав Парасюк.

Він додав, що сльозогінний газ застосовувала поліція, а не протестувальники. Крім того, нацгвардійців ніхто не копав і не палив. "А от що стосується "беркуту", який був на Майдані і який ви не ліквідували, то вони завжди будуть отримувати жорстку реакцію за свою присутність", – додав екснардеп.

Він також наголосив, що у суспільстві "головним є суспільство, а не домисли, брехня і кодекси, написані портновим".

Парасюк зазначив, що протест у підтримку Сергія Стерненка 23 лютого у Києві найтолерантніший мітинг, який він бачив.

"Активісти можливо і штовхались, бо хотіли пройти до ОП, але коли поліція потрапляла в руки людей, то їх просто відпускали і все це лише викликало сміх", – пояснив він.

Парасюк також порекомендував Геращенку "думати, що він пише".

21 лютого 2014 року Володимир Парасюк емоційно виступив на сцені Майдану Незалежності. Він заявив, що протестувальники не підуть на компроміс з Віктором Януковичем і готові зі зброєю штурмувати резиденцію президента. Після Революції Гідності Парасюк брав участь у військових діях на сході країни. У 2014 році його обрали депутатом Верховної Ради.

Заява Геращенка

Коментуючи протести у Києві 23 лютого, він закликав українців не порушувати закон під час мітингів та зазначив, що правоохоронці – теж громадяни України.

Геращенко наголосив, що "у поліцейських та нацгвардійців також є батьки та діти, честь та гідність". А протестувальників назвав "парасюками".

Вони (правоохоронці – 24 канал) не заслуговують на те, щоб якийсь "парасюк" бризкав їм в очі сльозогінним газом, тикав в обличчя вогнем, бив та принижував,

– написав Геращенко.

Та додав, що це був не мирний протест, а "вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності".