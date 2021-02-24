Антон Геращенко емоційно відреагував на сутички у Києві через вирок Сергієві Стерненку, згадавши активіста Євромайдану Володимира Парасюка. Колишній нардеп не забарився з відповіддю заступнику міністра внутрішніх справ.

Парасюк у своїх висловлюваннях був не менш емоційним, ніж Геращенко.

Читайте також Вакханалія насильства: у МВС емоційно відреагували на сутички через вирок Стерненку

Що відповів Парасюк

Якби не вогонь, зірвана бруківка і просто людська відвага, то хтось ніколи б не був замміністром чи міністром. Я добре пам'ятаю як в той час хтось бився до кінця, а хтось папочку за Аваковим носив і облизував його,

– написав Парасюк.

Він додав, що сльозогінний газ застосовувала поліція, а не протестувальники. Крім того, нацгвардійців ніхто не копав і не палив. "А от що стосується "беркуту", який був на Майдані і який ви не ліквідували, то вони завжди будуть отримувати жорстку реакцію за свою присутність", – додав екснардеп.

Він також наголосив, що у суспільстві "головним є суспільство, а не домисли, брехня і кодекси, написані портновим".

Парасюк зазначив, що протест у підтримку Сергія Стерненка 23 лютого у Києві найтолерантніший мітинг, який він бачив.

"Активісти можливо і штовхались, бо хотіли пройти до ОП, але коли поліція потрапляла в руки людей, то їх просто відпускали і все це лише викликало сміх", – пояснив він.

Парасюк також порекомендував Геращенку "думати, що він пише".

Довідка! 21 лютого 2014 року Володимир Парасюк емоційно виступив на сцені Майдану Незалежності. Він заявив, що протестувальники не підуть на компроміс з Віктором Януковичем і готові зі зброєю штурмувати резиденцію президента. Після Революції Гідності Парасюк брав участь у військових діях на сході країни. У 2014 році його обрали депутатом Верховної Ради.

Заява Геращенка

Коментуючи протести у Києві 23 лютого, він закликав українців не порушувати закон під час мітингів та зазначив, що правоохоронці – теж громадяни України.

Геращенко наголосив, що "у поліцейських та нацгвардійців також є батьки та діти, честь та гідність". А протестувальників назвав "парасюками".

Вони (правоохоронці – 24 канал) не заслуговують на те, щоб якийсь "парасюк" бризкав їм в очі сльозогінним газом, тикав в обличчя вогнем, бив та принижував,

– написав Геращенко.

Та додав, що це був не мирний протест, а "вакханалія насильства, яка не має нічого спільного з цінностями Революції Гідності".

Зверніть увагу! Приморський райсуд Одеси 23 лютого засудив Сергія Стерненка до 7 років та 3 місяців ув'язнення. Після цього у приблизно 20 українських містах спалахнули протести.