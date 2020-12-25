Яка зарплата в Олега Немчінова: скільки заробляє міністр без свого міністерства
Олег Немчінов за 9 місяців 2020 року заробив в українському уряді 397 тисяч гривень. Він обіймає посаду міністра Кабінету Міністрів – член уряду, що не має профільного міністерства, якого ще називають "міністром без портфеля".
Олег Немчінов за роботу отримав навіть більше, ніж голова уряду Денис Шмигаль – на 39 тисяч гривень за 9 місяців. Їхні зарплати Кабінет Міністрів України надав у відповідь на запит 24 каналу.
Цікаво Скільки Денис Шмигаль заробив за 2020 рік: зарплата прем'єр-міністра України
Скільки заробляє Олег Немчінов:
- березень – 34 тисячі 968 гривень,
- квітень – 38 тисяч 20 гривень,
- травень – 38 тисяч 20 гривень,
- червень – 38 тисяч 20 гривень,
- липень – 38 тисяч 20 гривень,
- серпень – 38 тисяч 20 гривень,
- вересень – 44 тисячі 927 гривень,
- жовтень – 83 тисячі 429 гривень,
- листопад – 43 тисячі 667 гривень.
Більше про Олега Немчінова та його роботу:
Він прийшов в уряд у березні 2020 року під час формування його нового складу. Подейкували, що призначення Немчінова було особистою вимогою прем'єра Дениса Шмигаля.
Вони є давніми знайомими й товаришують багато років. Умову прийняли, навіть не зважаючи на "порохоботство" Олега Немчінова в період президентських виборів.
У Кабінеті Міністрів Олег Немчінов має посаду міністра. Людей, що працюють на цій посаді, називають "міністрами без портфеля", адже вони не відповідають за жодне конкретне міністерство.
Фактично, за повноваженнями міністр Кабміну є "правою рукою" прем'єр-міністра. Він займається організацією роботи уряду й виконанням його планів. Фактично, це як голова Офісу Президента в президентській вертикалі влади.
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