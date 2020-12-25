Олег Немчінов за 9 місяців 2020 року заробив в українському уряді 397 тисяч гривень. Він обіймає посаду міністра Кабінету Міністрів – член уряду, що не має профільного міністерства, якого ще називають "міністром без портфеля".

Олег Немчінов за роботу отримав навіть більше, ніж голова уряду Денис Шмигаль – на 39 тисяч гривень за 9 місяців. Їхні зарплати Кабінет Міністрів України надав у відповідь на запит 24 каналу.

Цікаво Скільки Денис Шмигаль заробив за 2020 рік: зарплата прем'єр-міністра України

Скільки заробляє Олег Немчінов:

березень – 34 тисячі 968 гривень,

квітень – 38 тисяч 20 гривень,

травень – 38 тисяч 20 гривень,

червень – 38 тисяч 20 гривень,

липень – 38 тисяч 20 гривень,

серпень – 38 тисяч 20 гривень,

вересень – 44 тисячі 927 гривень,

жовтень – 83 тисячі 429 гривень,

листопад – 43 тисячі 667 гривень.

Важливо! Ці суми – це розмір доходу, який фактично отримав міністр. Тобто, це сам посадовий оклад разом з усіма бонусами. Також у цій сумі вже вирахувані податки. У період з квітня по серпень Немчінов заробляв максимально можливу (за карантинними обмеженнями зарплат чиновникам) зарплату.

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Він прийшов в уряд у березні 2020 року під час формування його нового складу. Подейкували, що призначення Немчінова було особистою вимогою прем'єра Дениса Шмигаля.

Вони є давніми знайомими й товаришують багато років. Умову прийняли, навіть не зважаючи на "порохоботство" Олега Немчінова в період президентських виборів.

У Кабінеті Міністрів Олег Немчінов має посаду міністра. Людей, що працюють на цій посаді, називають "міністрами без портфеля", адже вони не відповідають за жодне конкретне міністерство.

Фактично, за повноваженнями міністр Кабміну є "правою рукою" прем'єр-міністра. Він займається організацією роботи уряду й виконанням його планів. Фактично, це як голова Офісу Президента в президентській вертикалі влади.