Підло і ганебно увірвалась в незалежну державу: яка ціна дружби з Росією

Деякі люди досі не наважуються називати речі своїми іменами. Цей випуск блогу буде російською мовою, адже це – звернення до наших сусідів.

Начну с того, что 26 февраля 2021 года, в день, который уже на государственном уровне стал Днем Сопротивления оккупации Крыма – президент США Джо Байден сделал заявление, которое не нуждается в объяснениях.

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Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину и ее союзников и партнеров сегодня, как и с самого начала этого конфликта. В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина,

– сказал Байден.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты не признают и никогда не признают аннексию полуострова Россией.

Россия давно хотела захватить Крым

Все крайние дни я просматривал те тонны видеоматериала, которые доказывают то, что Россия подло, гнусно и бесчестно вторглась на территорию независимого государства с одной единственной целью – захватить Крым.

Я мог бы долго рассказывать, как я к этому отношусь, но лучше я озвучу вам несколько фактов, которые говорят сами за себя и ярко демонстрируют, каков на самом деле наш северо-восточный сосед.

Захват крымского парламента

26 февраля – день, когда прошла последняя проукраинская акция в Крыму. Тогда, у стен местного парламента, крымские татары и другие проукраинские организации собрали около 10 000 сторонников, которые вышли с украинскими флагами, чтобы выразить главную мысль: Крым – это Украина, и никакой России им не нужно.

Напротив проходила акция пророссийских митингующих, часть из которых была российскими солдатами и сотрудниками ФСБ в штатском. И, конечно, среди них была часть коллаборантов и предателей, которые жили в Крыму.

В ночь после митинга, 27 февраля, российские военнослужащие без опознавательных знаков, с пулеметами, автоматами и снайперскими комплексами, захватили крымский парламент.

Полный выпуск блога: смотреть видео

Уже к обеду в сети появились видео с бронетранспортерами Черноморского флота, дислокацию которых командование этого флота объяснить не могло – мол, они просто вышли погулять.

Уже к вечеру новым премьером Крыма объявили Сергея Аксенова – лидера маргинального движения "Русское единство" – партии, которая на выборах в Верховный совет Крыма в 2010 году набрала аж 4% голосов крымчан.

28 февраля российские военные блокируют аэропорты и вокзалы, а в крымских городах начинают появляться те самые "зеленые человечки", которым так мило говорил "спасибо" неуважаемый мной боксер Василий Ломаченко в своем инстаграме.

Россия начала появляться на территории Крыма

Дальше все будет еще хуже и демонстративнее. Российские военные без опознавательных знаков начинают появляться на территории Севастополя и других городах полуострова.

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В те дни я смотрел на это все по телевизору и никак не мог поверить в происходящие. В моей голове все еще работала та самая мантра – враг придет с Запада.

Враг – это НАТО, это Америка, а вот Россия – это друг и старший брат. Россия ведь не нападет на младшего брата и не поступит бесчестно и гнусно.

Затем наступило 1 марта – день, когда Совет федерации поддержал заявление Путина о необходимости ввести регулярные войска России на территорию Крыма. И хоть тогда картина происходящего для меня стала намного яснее, я все еще надеялся на чудо. Я не хотел видеть реальность и признавать тот факт, что моей стране в самый тяжелый период всадили нож в спину.

Блокада наших воинских частей

После этого в сети начали появляться видео, как хорошо вооруженные солдаты без опознавательных знаков начали блокаду наших воинских частей, а затем и штурмы.



Уже 7 лет, как Россия оккупировала Крым / Фото "Укринформ"

Они вели себя нагло и надменно, хорошо понимая, что против них выступает деморализованная, практически обескровленная и не имеющая никакого боевого опыта, армия Украины. Ну как армия. Отдельные подразделения разных родов войск.

Смерть Сергея Кокурина

Финалом моих сомнений стала смерть первого военнослужащего Украины – прапорщика Сергея Кокурина. Именно его лицо я вижу каждый раз, когда кто-то позволяет себе рассуждать о том, что захват Крыма прошел без крови.

Именно его лицо я вижу, когда какой-нибудь крымчанин типа боксера Александра Усика рассказывает в своих интервью, что это царьки наверху что-то не поделили, а русский народ и его друзья из России ни в чем не виноваты. Именно лицо погибшего прапорщика я вижу первым, когда слышу слово "Крым".



Сергей Кокурин / Фото министерства обороны Украины

Он – молодой парень, которого убили автоматной очередью военнослужащие России, во время штурма 13 картографического центра в Симферополе.

Ни одни слова не смогут передать тот гнев и то чувство беспомощности, которые я испытал в тот день, работая простым пиццайоло и не имея никакого желания ни воевать, ни быть военным.

Ничто не сможет описать мою боль, связанную с тем, что мой родной брат, который старше меня на 10 лет, в тот день и в последующие радовался тому, что происходит с моей страной и с моим народом. И не он один.

Россия ударила в самое больное место

Мародеры и стервятники, вы выбрали время, когда страна была в своем самом слабом состоянии за все время ее независимости и ударили в самое больное место, вы:

украли Крым;

убили наших военных;

сняли наши флаги;

растоптали то, что когда-то называлось "дружбой народов" или "единым народом" или что там еще советская пропаганда рассказывала нам?

А потом вы пришли на Донбасс. Вы начали захватывать полицейские участки, использовать коллаборантов и снова убивать наших военных. Вы, наверно, думали, что мы испугаемся и будем тихо сидеть и смотреть, как вы разрываете на части нашу страну?

Почему нужно поблагодарить Россию

Вы сделали то, что не удавалось сделать никому за последнюю сотню лет – вы объединили нас: тех, для кого Бандера – герой и тех, кто вообще не знает, кто это такой. Вы объединили тех, кто считает, что Украина должна быть тоталитарным государством и тех, кто за свободу во всех ее проявлениях.

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Вы объединили левых и правых, вы сделали так, что впервые за всю историю – фанаты всех футбольных клубов плечом к плечу пошли защищать то, что было, есть и всегда будет для нас единым – Украину.



За что поблагодарить Россию / Фото Global Look Press

Вы заставили поваров, официантов, доцентов, профессоров, оперных певцов, пекарей, бизнесменов, студентов, алкоголиков и трезвенников встретиться вместе на "бэхе"-двойке, где-то в степях Донбасса в составе какой то бригады с одним единственным желанием – наказать вас и добиться справедливости.

Благодаря вам, "братья", сегодня в моей стране, при всей ее неидеальности, при всех глупых, иногда слабых, иногда жадных представителях власти, у нас появилась армия и продолжает развиваться.

Украина сегодня – это не Украина 2014 года. Сегодня тот, кто был пиццайоло, имеет вторую специальность – пулеметчик, а маляр Юра, получивший боевой опыт в 2014 году, сегодня тренирует боевых пловцов в Одессе.

Водитель Женя, у которого всегда ломалась БМП, прослужил 3 года в спецназе погранвойск и продолжает совершенствовать себя в другой военной специальности.

Чего стоит помощь "брата"

Завершая свой блог, я просто хочу напомнить всем, без исключения, что такое Россия и чего стоит ее помощь. И тут далеко ходить не надо – история все помнит.

Начиная с пакта Молотова-Риббентропа и подлого раздела Польши с Гитлером и нацистами, продолжая Венгрией и Чехословакией, которые были оккупированы после Второй мировой войны до 90-х годов.

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Вспомните о Венгерской революции 1956 года, о Пражской весне 1968 года, о корейской войне и помощи Советского союза, которая в итоге привела к созданию КНДР – самого тоталитарного государства-изгоя, в котором сегодня могут убить просто за просмотр голливудского фильма.



Россия несет смерть и разруху / Фото Picture-alliance

Можем еще вспомнить помощь Вьетнаму или, например, арабам в 6-ти дневной войне с Израилем. Ну или может давайте посмотрим на Кубу, в которой мобильный интернет появился совсем недавно?

Россия несет смерть и разруху

Прикрываясь разными благими намерениями Советский союз, а теперь и Россия, везде и всегда несет смерть и разруху. Опять же – просто обратитесь к истории. А если такие давние примеры вам кажутся недостаточно показательными, то у меня есть свежие:

Молдова 1992 года и Приднестровье;

Грузия 2008 года и Абхазия;

Сирия и поддержка Россией диктатора Башара Асада, который использует химическое оружие против своих же.

А теперь посмотрите – что сегодня есть у так называемых "освобожденных" территорий разных государств. Ничего. Непризнанные республики просто превращаются в военные базы и буферные зоны для будущих боевых действий.

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Але я хочу подякувати, вам, росіяни, за те що показали справжню ціну "дружби" і "допомоги". Тепер у ще більшої частини нашої країни нема ніяких ілюзій з цього приводу, адже тепер ми точно знаємо, де саме знаходиться ворог.

Українцям знову хочу нагадати – від того, шо Ви ховаєте голову у пісок – Росія і війна нікуди не дінуться, тому розплющуйте очі, робіть висновки, допомагайте українській армії і будьте здорові!