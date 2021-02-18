Яка це в біса провокація, це – війна: Кравчук про ситуацію на Донбасі та п'яту колону

Джерело:"Право на владу"
Леонід Кравчук заявив, що Україна має багато внутрішніх ворогів. Міжнародні партнери не сумнішають, що Росія – агресор та окупант, Україна теж не повинна дискутувати щодо цього. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі переконаний, що всіх, хто на українській землі служить Кремлю, потрібно карати.
Він запевнив, що на кожному засіданні ТКГ запитує у російського представника Бориса Гризлова про припинення війни на Донбасі.
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Однак Росія не готова обговорювати це, щоразу заперечуючи свою присутність на окупованих територіях.
Водночас, наголошує Кравчук, представники Радбезу ООН не сумнішають, що Росія – агресор та окупант, а Донбас потрібно повернути Україні. Однак деякі українці часто сперечаються: так це чи ні.
Глава делегації заявив, що потрібно усе назвати своїми іменами. І якщо на Донбасі стріляють та убивають українців, то це не може бути провокація.
Яка це в біса провокація, це – війна, вбивства, порушення режиму всеосяжної тиші,
– зазначив Кравчук.
Він вважає неправильною спробу об'єднатися, не покаравши винних, не назвавши їхні прізвища. На його думку, це слід робити, не думаючи про напругу у суспільстві – "вона пройде, а справедливість та правда залишиться".
Кравчук додав, що поки не очолив українську делегацію у ТКГ, не розумів, що в Україні стільки внутрішніх ворогів. Глава української делегації вважає, що їх слід карати, якщо є докази, що людина живе в Україні, а служить не українському народу, а Росії.
Політик зазначив: якщо є такі дані щодо Віктора Медведчука, то "його треба забороняти".Зверніть увагу! Леонід Кравчук 11 лютого виступив на засіданні Ради безпеки ООН від України . Він представив інформацію щодо виконання мінських домовленостей. Зокрема, політик звернув увагу на перебіг війни на Донбасі.