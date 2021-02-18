Леонід Кравчук заявив, що Україна має багато внутрішніх ворогів. Міжнародні партнери не сумнішають, що Росія – агресор та окупант, Україна теж не повинна дискутувати щодо цього. Глава української делегації у Тристоронній контактній групі переконаний, що всіх, хто на українській землі служить Кремлю, потрібно карати.

Він запевнив, що на кожному засіданні ТКГ запитує у російського представника Бориса Гризлова про припинення війни на Донбасі.

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Українці не мають сумніватися, що на Донбасі війна

Однак Росія не готова обговорювати це, щоразу заперечуючи свою присутність на окупованих територіях.

Водночас, наголошує Кравчук, представники Радбезу ООН не сумнішають, що Росія – агресор та окупант, а Донбас потрібно повернути Україні. Однак деякі українці часто сперечаються: так це чи ні.

Глава делегації заявив, що потрібно усе назвати своїми іменами. І якщо на Донбасі стріляють та убивають українців, то це не може бути провокація.

Яка це в біса провокація, це – війна, вбивства, порушення режиму всеосяжної тиші,

– зазначив Кравчук.

Він вважає неправильною спробу об'єднатися, не покаравши винних, не назвавши їхні прізвища. На його думку, це слід робити, не думаючи про напругу у суспільстві – "вона пройде, а справедливість та правда залишиться".

В України багато внутрішніх ворогів

Кравчук додав, що поки не очолив українську делегацію у ТКГ, не розумів, що в Україні стільки внутрішніх ворогів. Глава української делегації вважає, що їх слід карати, якщо є докази, що людина живе в Україні, а служить не українському народу, а Росії.

Політик зазначив: якщо є такі дані щодо Віктора Медведчука, то "його треба забороняти".