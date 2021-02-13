В Україні вже тиждень лютують снігопади. 13 лютого ситуація все ще залишається складною. Через негоду у 7 областях відбулося знеструмлення.

Станом на 7 годину ранку 13 лютого десятки населених пунктів залишилися без електропостачання. Цікаво В Україні я вперше в житті побачив та помацав сніг, – новачок Олімпіка з Бразилії Де немає світла У 20 населених пунктах Львівської області;

15 – Чернівецької області;

11 – Тернопільської області;

10 – Дніпропетровської області;

4 – Донецької області;

2 – Кіровоградської області;

2 – Одеської області. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Ситуація на дорогах За інформацією Укравтодору проїзд по дорогах загального користування забезпечений. Для того, аби снігоприбиральна техніка могла ефективно очищати дороги, на окремих ділянках доріг Волинської та Івано-Франківської областей є обмеження руху вантажівок. Для розчищення доріг від Служби автомобільних доріг залучено понад 1 690 осіб та 1 420 одиниць техніки. Читайте також Як українці відреагували на великий сніг та відповідні дії влади: свіже соцопитування Кому рятувальники надавали допомогу Працівники ДСНС витягли зі снігових заметів 520 транспортних засобів, серед них 26 карет швидкої медичної допомоги та 16 автобусів.

Допомогу надавали 980 особам.

Рятувальники прибрали 6 повалених дерев. Загалом наслідки негоди ліквідовували 1 025 надзвичайників та 300 одиниць техніки. Зверніть увагу! За даними Укргідрометцентру, 13 лютого снігопади в Україні мають частково зупинитися. Незначні опади можливі лише на півночі. Однак температура повітря у нашій країні суттєво опуститься. Синоптики попереджають про -11...-13 градусів.