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Саме біля Старогнатівки окупанти стріляли у бік українських позицій

Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,

– зазначили у штабі ООС.

Від початку 21 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму наразі зберігається тиша.

У зоні проведення ООС працюють представники Нацполіції

У зоні проведення ООС представники поліції зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділи правоохоронців перевірили більше ніж 4260 транспортних засобів та майже 4 тисячі осіб.