Обстріли окупантів і поранений український військовий: яка ситуація на Донбасі
Проросійські бойовики двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі 20 січня. Внаслідок обстрілів противника поблизу Старогнатівки отримав поранення український військовий.
Українського військового госпіталізували
Саме біля Старогнатівки окупанти стріляли у бік українських позицій
з великокаліберного кулемета та снайперської зброї. Про це інформує пресслужба Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.
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Пораненого захисника госпіталізували. Наразі лікарі надають йому необхідну допомогу.
Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ,
– зазначили у штабі ООС.
Від початку 21 січня вздовж всієї лінії розмежування порушень режиму наразі зберігається тиша.
У зоні проведення ООС працюють представники Нацполіції
У зоні проведення ООС представники поліції зафіксували 78 адміністративних правопорушень. Підрозділи правоохоронців перевірили більше ніж 4260 транспортних засобів та майже 4 тисячі осіб.
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