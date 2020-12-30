Яка середня пенсія в Україні: що змінилося за 2020 рік
Середня пенсія в Україні у 2020 році становила понад 3400 гривень. Долати та підвищення виплат цьогоріч отримали понад 10 мільйонів українців.
Упродовж року середня пенсія в Україні зросла на 400 гривень. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.
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На початку пандемії в березні ми побачили, що в приблизно у 50% домогосподарств є принаймні один пенсіонер. Отже, якщо ми підтримуємо доходи пенсіонерів, то допомагаємо і самим пенсіонерам, і родинам, де люди могли втратити доходи під час карантину,
– мовиться у повідомленні.
Міністерка соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що допомога пенсіонерам – це допомога сім'ям.
Що ще сказала Лазебна
- В Україні запустили комплексну програму підвищення пенсій. Вона була спрямована насамперед на підвищення найменших пенсій.
- До цієї програми увійшли виплати, які ініціював Президент України. Зокрема, доплати пенсіонерам, яким виповнилося 80 років.
- Ще на початку 2020 року 4 мільйони українських пенсіонерів отримували пенсії нижче за 2000 гривень. Станом на грудень 2020 року такі пенсії отримують лише 1,8 мільйона українців.
- У відомстві підготували низку законодавчих ініціатив.
- Вони дозволили "забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України".
- Окрім того, вдалося встановити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня.
- Вагомим досягненням також є те, що вдалося вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги
Яка середня пенсія в Україні / Дані Міністерства соціальної політики України
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