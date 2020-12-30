Середня пенсія в Україні у 2020 році становила понад 3400 гривень. Долати та підвищення виплат цьогоріч отримали понад 10 мільйонів українців.

Упродовж року середня пенсія в Україні зросла на 400 гривень. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики України.

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На початку пандемії в березні ми побачили, що в приблизно у 50% домогосподарств є принаймні один пенсіонер. Отже, якщо ми підтримуємо доходи пенсіонерів, то допомагаємо і самим пенсіонерам, і родинам, де люди могли втратити доходи під час карантину,

– мовиться у повідомленні.

Міністерка соціальної політики Марина Лазебна наголосила, що допомога пенсіонерам – це допомога сім'ям.

Що ще сказала Лазебна

В Україні запустили комплексну програму підвищення пенсій. Вона була спрямована насамперед на підвищення найменших пенсій.

До цієї програми увійшли виплати, які ініціював Президент України. Зокрема, доплати пенсіонерам, яким виповнилося 80 років.

Ще на початку 2020 року 4 мільйони українських пенсіонерів отримували пенсії нижче за 2000 гривень. Станом на грудень 2020 року такі пенсії отримують лише 1,8 мільйона українців.

У відомстві підготували низку законодавчих ініціатив.

Вони дозволили "забезпечити ефективну роботу всіх трьох рівнів пенсійної системи України".

Окрім того, вдалося встановити дату щорічної індексації пенсій – 1 березня.

Вагомим досягненням також є те, що вдалося вирішити проблеми з пенсійним забезпеченням осіб, які потребують окремої уваги



Яка середня пенсія в Україні / Дані Міністерства соціальної політики України