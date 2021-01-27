В Україні наразі проживає приблизно 38 мільйонів людей. Водночас через кілька десятиліть населення дуже скоротиться.

Джерело: LIGA.net

Очікується, що в державі може залишитись 25 – 30 мільйонів осіб. Про це заявила директорка Інституту демографії України Елла Лібанова.

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Які прогнози експертів

Вона відзначила, що до 2014 року експерти прогнозували, що на 2050 рік населення України буде 26 мільйонів осіб.

Якщо оперувати поняттям постійного населення, тобто враховувати людей, які менше ніж рік перебувають за кордоном, то (наразі в Україні – 24 канал) 38 мільйонів – це без Донбасу і Криму,

– зазначила Лібанова.

Водночас є думка, що через кілька десятиліть населення країни зменшиться на 8 – 13 мільйонів.

Відзначимо! В кінці 2020 року Кабінет Міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік. Також в уряді повідомляли, що Україна планує перейти від традиційного перепису до перепису за реєстрами до 2030 року.

Кількість населення в Україні: коротко