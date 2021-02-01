Влада маніпулює або обманює: ексзаступник глави МОЗ розповів про вакцинацію в Україні

Про вакцинацію проти COVID-19 в Україні, реформування СБУ та виключення Олександра Дубінського зі "Слуги народу" – у програмі "Між іншим" з Дмитром Гнапом та Денисом Казанським говорили колишній заступник глави МОЗ Олександр Лінчевський, ексзаступник очільника СБУ Віктор Ягун та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

Джерело: "Між іншим" на 24 каналі

Влада в Україні обіцяє, що перші партії вакцин проти COVID-19 надійдуть в державу вже через 2 тижні. Наразі усі говорять лише про масовий план вакцинації, однак про те, хто і де буде щепитися, немає жодного розуміння.

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Справжня ситуація з вакцинацією

Олександр Лінчевський: Перші особи держави від початку пандемії запевняють, що є значна кількість засобів захисту для медиків. Кожного тижня ми чули нову дату введення локдауна восени чи якогось карантину.

Ми постійно чуємо заяви, плани, обіцянки, які насправді не відповідають дійсності. Влада або маніпулює, або відверто обманює. Її представники не називають умови нашого долучення до ініціативи COVAX, яку ініціювала ВООЗ.

У листопаді 2020 року від коронавірусу ми втрачали близько 400 пацієнтів щодня. Частково цих смертей можна було б уникнути, якби влада діяла компетентно і своєчасно. Навіть якщо зараз пацієнтів стало менше, це не означає, що можна "махнути рукою" і не переживати. Ні, переживати треба. Ця тиша є тимчасовою. Збільшення захворюваності й смертності буде обов'язково – жодних сумнівів й бути не може.

До теми Через 2 тижні Україна отримає вакцини проти коронавірусу, – МОЗ

Влада недавно говорила про купівлю китайської вакцини від коронавірусу. Рік тому всі країни були в рівних умовах – вакцини не було ні для кого. Однак є держави, які подбали про це своєчасно, заплатили й вже вакцинують громадян. Водночас є й Україна, яка навіть не починала цього робити.

Реформа СБУ: чого чекати

Верховна Рада в першому читанні проголосувала за законопроєкт про реформування Служби безпеки України. Мовиться про позбавлення відомства певних функцій, зокрема – права займатися економічними злочинами.

Віктор Ягун: Найбільшою пересторогою і вимогою наших міжнародних партнерів був відхід СБУ від правоохоронної діяльності. Мовиться про те, щоб спецслужба працювала не як правоохоронний орган. У такому випадку дуже багато моментів просто відпадуть.

Виключення Дубінського з фракції

Детальніше про позбавлення Служби безпеки України певних функцій, а також про ліквідацію управління "К" – читайте за посиланням.

Нардепа Олександра Дубінського 1 лютого 2021 року виключили з фракції "Слуги народу". Раніше політик потрапив під американські санкції. За таке рішення проголосували 198 "слуг".

Віталій Шабунін: Олександра Дубінського виключили зі "Слуги народу". Його ютуб-канал заблокували, а НБУ надіслав усім банкам попередження про можливу співпрацю з нардепом. Водночас в Україні є 2 кримінальні справи щодо нього – ухилення від сплати податків та відмивання доходів.