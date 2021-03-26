Генсек НАТО назвав головну умову вступу України в Альянс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що головна умова для вступу України й Грузії – згода всіх членів Альянсу. Він нагадав, що ще у 2008 році НАТО підтвердила, що колись обидві держави стануть членами, але точні терміни не визначалися.

Під час свого онлайн-виступу генсек Єнс Столтенберг наголосив, що наразі назвати точні терміни приєднання України й Грузії неможливо.

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З цим повинні погодитися всі союзники. Тому я не можу назвати час, коли союзники вважатимуть, що Україна й Грузія повністю готові приєднатися до Альянсу,

– пояснив генсек НАТО.

Резюмуючи, Столтенберг запевнив, що НАТО допомагає обом державам наблизитися до вступу в Альянс. Зокрема допомагає реформувати безпекову сферу й наблизитися до стандартів НАТО.

Перепони на шляху до вступу в НАТО