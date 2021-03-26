Генсек НАТО назвав головну умову вступу України в Альянс
Генсек НАТО Єнс Столтенберг нагадав, що головна умова для вступу України й Грузії – згода всіх членів Альянсу. Він нагадав, що ще у 2008 році НАТО підтвердила, що колись обидві держави стануть членами, але точні терміни не визначалися.
Джерело:НАТО
Під час свого онлайн-виступу генсек Єнс Столтенберг наголосив, що наразі назвати точні терміни приєднання України й Грузії неможливо.
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З цим повинні погодитися всі союзники. Тому я не можу назвати час, коли союзники вважатимуть, що Україна й Грузія повністю готові приєднатися до Альянсу,
– пояснив генсек НАТО.
Резюмуючи, Столтенберг запевнив, що НАТО допомагає обом державам наблизитися до вступу в Альянс. Зокрема допомагає реформувати безпекову сферу й наблизитися до стандартів НАТО.
Перепони на шляху до вступу в НАТО
- У 2008 році на Бухарестському саміті члени НАТО виступили з заявою, що "Україна й Грузія колись обов'язково стануть членами Альянсу".
- Хоча перед самітом точилося багато дискусій, що на ньому можуть прийняти Україну в НАТО, члени Альянсу обмежилися лише заявою.
- ЗМІ тоді писали, що причиною могло стати попередження від Володимира Путіна Джорджу Бушу, що в разі, коли НАТО прийме Україну, Росія вторгнеться на її територію.
- Вагомою перепоною на шляху до Альянсу є й агресія Росії, які почалася через 6 років після саміту. Адже фактично до її завершення говорити про членство України не доводиться.
- Все через статтю 5 статуту НАТО, яка передбачає, що в разі нападу на одного члена всі інші повинні стати на його захист. Відтак після вступу України Альянс мав би розпочати пряму війну проти Росії.
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