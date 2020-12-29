Володимир Зеленський переміг на виборах президента України у травні 2019 року з великим відривом. Але за це час його рейтинги змінилися.

Сайт 24 каналу розповідає, як змінювалися рейтинги Володимир Зеленського.

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Як змінився рейтинг Зеленського у 2020 році

У травні 2020 року соціологічна група "Рейтинг" провела дослідження щодо того, як українці оцінюють рік роботи президента. Так, тоді третина населення оцінила напрям руху країни як правильний, а половина – як неправильний, ще 17% не змогли відповісти. Рейтинг довіри серед політиків все так же очолював Володимир Зеленський, якому довіряють 57% громадян, і не довіряють – 37%.

А от на питання, якби найближчим часом відбулися вибори президента, 39,3% українців відповіли, що проголосували б за Зеленського. Цікаво, що серед усіх президентів незалежної України, 20% вважають найкращим Леоніда Кучму. 16% відповіли, що найкращим президентом є Володимир Зеленський, 13% вважають, що найкращим був Леонід Кравчук, 12% висловили підтримку Петру Порошенко, 9% – Віктору Януковичу та лише 6% – Віктору Ющенко.

У дослідженні, що проводилося соціологічною службою Центру Разумкова у квітні 2020 року, говориться, загалом 37% опитаних оцінили діяльність Володимир Зеленського протягом першого року перебування при владі "добре" або "дуже добре". Відносна більшість, 34% опитаних оцінили діяльність Зеленського на "3" ("не погано і не добре"), а 28% — "досить погано" або "дуже погано".

Також у Центрі Разумкова демонструють, що найбільшу підтримку Зеленський мав на сотий день президенства, тобто, у кінці літа 2019 року – 68%. А вже на 200 день президенства рівень електоральної підтримки населення впав до 53%. Після року на посаді президента його підтримувало 43%.

Інфографіка Центру Разумкова

У грудневому дослідженні Зеленський очолив рейтинг "Розчарування року", так вирішило 42,1% українців. На другому місці опинився Петро Порошенко з 10,4% голосів. Попри це, лідирує Зеленський і у рейтингу "Політик 2020 року", за це проголосувало 20% респондентів. Хоча цей показник значно менший, ніж наприкінці минулого року – тоді "Політиком року" його назвали 46%.

Також 30% опитаних висловили довіру до президента, а от 64% відповіли, що не довіряють йому.

Якби найближчим часом в Україні відбулися вибори президента, то більшість голосів виборців здобув би чинний очільник держави Володимир Зеленський. На другому місці перебуває п'ятий президент Петро Порошенко. До п'ятірки лідерів потрапив і кум Путіна Віктора Медведчук.

Відповідне дослідження провела соціологічна група "Рейтинг". Опитували вони людей з 16 по 20 грудня.

Як змінився рейтинг Зеленського у 2019 році

Вже за місяць після виборів, згідно з дослідженням соціологічної групи "Рейтинг", половина опитаних сказали, що задоволені діяльністю Президента України Володимира Зеленського, 14% були протилежної думки, ще 38% – не змогли сформувати своє ставлення до нього.

У вересні 2019 року українці почали краще ставитися до Зеленського. Так, 71% опитаних були задоволені діяльністю президента, 11% – ні, а ще 18% – не сформували своє ставлення до нього. У порівнянні з липнем 2019 року рівень задоволеності роботою глави держави зріс майже в півтора рази. А у грудні того ж року Володимира Зеленського назвали політиком року, так відповіло 46% опитаних. Для порівняння, на другому місці був Юрій Бойко з 10% підтримки.

Більше статистики Президентський рейтинг

Якими були рейтинги Зеленського напередодні виборів

У березні 2019 року вийшло спільне дослідження КМІС, Центру Разумкова та соціологічної групи "Рейтинг". Тоді Петра Порошенка підтримувало 16,4% тих, хто визначився з вибором та мають намір взяти участь у голосуванні, Юлію Тимошенко підтримувало 16,6%, а от за Володимира Зеленського проголосувало б 27,7% українців.

Нагадаємо, що тоді Володимир Зеленський переміг у першому турі, здобувши 30,24% голосів, а на другому місці опинився Петро Порошенко з 15,95% електоральної підтримки. А вже у другому турі Зеленський отримав 73,22% голосів виборців.