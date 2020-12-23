Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" свідчать про те, що настрої українців щодо теперішньої ситуації в країні значно погіршились. Водночас, людям перестають подобатись нові обличчя.

Також різко падає оцінка уряду серед громадян. Про те, як змінювалися настрої українців впродовж цього року розповів заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів в ефірі 24 каналу.

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За його словами, такі рейтинги – це індикатори для влади та всього суспільства, щоб оцінити та проаналізувати ефективність роботи впродовж певного часу.

Влада повинна звернути увагу на те, що песимізм в країні переважає над оптимізмом. Якщо на початку каденції чинної влади ми мали надто оптимістичні нас, то сьогодні ми повернулися до ситуації, яка була звичайною для українців", – пояснив фахівець.

Також треба наголосити на тому, що головною причиною економічних негараздів є некомпетентність влади. Це і тисне на рейтинг влади,

– зазначив Мисів.

Він додав, що оцінки діяльності уряду теж різко впали. На відміну від попередників, більшість населення навіть не знає чинного прем'єр-міністра. В цьому і полягає складність оцінки роботи.

Про що свідчать дані останнього соцопитування групи Рейтинг

71% опитаних українців вважає, що країна рухається в неправильному напрямку. Стільки ж притримуються думки, що економічне становище в Україні погіршилось за останні пів року.

Ще 17% респондентів думають, що воно не змінилося.

Лише 7% помітили покращення.

Ключовими загальнонаціональними проблемами опитані громадяни назвали корупцію, війну на Донбасі, економічну кризу, некомпетентність влади та епідемію коронавірусу.

Хоч президентський рейтинг і очолює саме нинішній глава держави, діяльністю Зеленського задоволені лише третина опитаних. І саме вони готові підтримати його, якби вибори відбулися найближчим часом.

Що відомо про опитування? Рейтинг шляхом інтерв'ю опитав 2 тисячі українців віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Помилка дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 16 – 20 грудня 2020 року.

Дивіться відео: як змінювалися настрої українців