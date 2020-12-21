Як в Європі змінився попит на українських робітників з початку пандемії: свіжі дані
Від початку пандемії коронавірусу попит на робочу силу з України у країнах ЄС зріс. Найпопулярнішими в Європі країнами для працевлаштування серед українських робітників залишаються Польща, Німеччина та Чехія.
Загалом попит на українських робочих зріс на 40% з початку пандемії. Про це повідомляється на сайті платформи відкритих даних Опендатабот.
Важливо Польська мафія вивозить українців у Західну Європу, – ЗМІ
Закордонні роботодавці найчастіше чекають на таких українських спеціалістів:
- у Польщі – на пакувальників, різноробочих, кравців, водіїв, будівельників;
- у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;
- у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.
Зауважимо, що заробітчани з України протягом 2013 – 2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5% — це одна сьома (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період.
За оцінками Національного банку України, у 2019 році заробітчани переказали до України понад 12 мільярдів доларів.
Українські заробітчани в Польщі: статистика
- У Польщі офіційно працює 507 тисяч українських заробітчан. Загалом там працевлаштовані щонайменше 700 тисяч іноземців.
- Найбільша кількість іноземців, які зверталися до соцзахисту, були громадяни України – 507 тисяч, Білорусі – 46,2 тисячі та Грузії – 11,1 тисячі.
- З усієї кількості іноземців, які отримували поліс соцстрахування протягом останніх 16 років – 75% саме українці.
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