Від початку пандемії коронавірусу попит на робочу силу з України у країнах ЄС зріс. Найпопулярнішими в Європі країнами для працевлаштування серед українських робітників залишаються Польща, Німеччина та Чехія.

Загалом попит на українських робочих зріс на 40% з початку пандемії. Про це повідомляється на сайті платформи відкритих даних Опендатабот.

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Закордонні роботодавці найчастіше чекають на таких українських спеціалістів:

у Польщі – на пакувальників, різноробочих, кравців, водіїв, будівельників;

у Німеччині – на доглядальниць, плиточників, сантехніків, електриків, пакувальників;

у Чехії – на покоївок, зварювальників, електриків, водіїв.

Зауважимо, що заробітчани з України протягом 2013 – 2018 років забезпечили середнє щорічне зростання економіки Польщі на 0,5% — це одна сьома (13%) від загальної динаміки ВВП країни за цей період.

За оцінками Національного банку України, у 2019 році заробітчани переказали до України понад 12 мільярдів доларів.

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