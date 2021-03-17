Токсичний олігарх: як США ускладнює життя Коломойському та Дубінському

Америка на весь світ оголосила Ігоря Коломойського корупціонером. Олігарха називають токсичним, тому від нього починають відвертатися давні соратники. Від "його" людей шарахаються та з ганьбою виганяють, зокрема так сталося з Олександром Дубінським.

Впливового депутата Олександра Дубінського називали ледь не "смотрящим Коломойського у Верховній Раді". Однак тепер його зняли з посади керівника осередку "Слуги народу" в Київській області.

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США ввела санкції проти Дубінського і Коломойського

Дубінський втрачає свій вплив швидше, ніж очікувалося. На нардепа США наклали санкції, йому видалили канал на YouTube та вигнали з фракції "Слуга народу", а згодом його зняли і з партійної роботи. Захистити його ніком: його патрон Коломойський сам не знає, як врятуватися.

На початку березня США ввели візові санкції проти Ігоря Коломойського і членів найближчої родини: його дружини Ірини, дочки Анжеліки та його сина Ізраїля Цві Коломойського.



Під санкції потрапив також син Коломойського / Фото БК Дніпро

До речі, раніше його звали Григорієм. Саме під ім'ям Грегорі він фігурував на сайті баскетбольної команди в Кліввленді, в університеті якого навчався син олігарха.

Накладення санкцій робить Ігоря Коломойського та кожного з цих його найближчих родичів неприйнятними для в'їзду до США, про що оголосив особисто держсекретар США Ентоні Блінкен, зробивши тим самим винесення цієї "чорної мітки" дуже показовим сигналом.

Санкції ввели через причетність Коломойського до масштабної корупції . Зокрема, під час його роботи губернатором Дніпропетровської області з 2014 до 2015 року.

Ця корупція, на думку США, підривала верховенство права і довіру української громадськості до демократичних інститутів і процесів урядування, включаючи використання свого політичного впливу та офіційної влади для особистої вигоди.

Мовиться про дії, коли за командою Коломойського менеджмент державної компанії "Укртранснафта" викачав технічну нафту з трубопроводів та зберігав її за гроші в резервуарах олігарха, заробляючи на цьому. Цю нафту переробляли у бензин та продавали.

Яка мета санкцій США

Мета виступу США з заявою щодо санкцій Коломойського – на весь світ оголосити його людиною, з якою не рекомендується мати справу, оголосивши його токсичним. Це спосіб показати як владі в Україні, так і в Ізраїлі, що будь-яке сприяння йому Вашингтон буде уважно відстежувати і з побаченого робитиме висновки.

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Також це сигнал депутатам "Слуги народу", яких Коломойський намагався перекупити восени 2020 року, щоб в якийсь момент "вивести їх у вільне плавання" та шантажувати владу, пропонуючи свого соратника Ігоря Палицю на посаду в уряд.

На кого ще ввели санкції в США

Дуже показовим є те, на кого накладають аналогічні санкції. Їх застосовують до 2 категорій осіб:

до корупціонерів;

до тих, хто здійснює порушення прав людини.

У кінці 2020 року Держсекретар Майкл Помпео покарав чиновників та їх найближчих родичів у зв'язку з причетністю до різанини в 3 країнах – Сальвадорі, на Ямайці та в Китаї.

Мовиться про 13 чиновників-сальвадорців, причетних до позасудового вбивства єзуїтських священників, 17 саудівців, причетних до вбивства дисидента та журналіста Джамаля Хашогі, 4 військових чиновників з Бірми за позасудові вбивства етнічної групи Рохінджі.

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Аналогічні санкції також наклали на молдовського олігарха Володимира Плахотнюка. Однак санкції Коломойського і членів його сім'ї відрізняються від санкцій, накладених Мінфіном Америки на депутатів Андрія Деркача та Олександра Дубінського, бо у США діють різні закони, які передбачають різний ступінь санкційної реакції.

Чим відрізняються санкції щодо Коломойського

Так, фінансові санкції, накладені на Деркача та Дубінського, регулюються указом президента США і карають за втручання в американські вибори. Вони передбачають замороження активів в Америці.

Санкції, які наклали на Коломойського, поширюються переважно на чиновників, які були причетні до порушення прав людини або масштабної корупції. Вони регулюються не указом, а законом.

Водночас якщо санкції щодо Деркача і Дубінського введені за порушення американських законів, то санкції проти Коломойського накладаються за діяння в будь-якій країні світу, тобто навіть не треба бути залученим в американський контекст.



Санкції ввели проти нардепа Андрія Деркача / Фото Liga.Net

В Америці заборонено розголошувати інформацію про статус розгляду заявки на отримання візи. Однак, згідно з законом, якраз покарання частково полягає в тому, що факт відмови у візі оголошують максимально публічно.

Потрапляння під візові санкції США майже автоматично робить людину нев'їзною у Велику Британію, Канаду, Австралію та деякі інші країни, які обмінюються візовою інформацією. Майже миттєво санкції проти Коломойського мали ефект: почався процес напіврозпаду в його оточенні.

Багаторічний партнер Коломойського Ігор Палиця заявив, що вони просто друзі, але ніколи не займалися разом бізнесом, адже нікому не хочеться бути в "чорному списку" США, отримати довічний бан на поїздки в англомовний світ і потрапляти по спецмоніторинг в банках.

Корупційні схеми олігарха

Заява Палиці про Коломойського виглядала переляком, адже його дружина Оксана та їхній син Захар є офіційними партнерами Коломойського у нафтовій справі та торгівлі зброєю, стверджують в "Центрі протидії корупції". Станом на лютий 2020 року, Захар та Оксана Палиці зазначались в державному реєстрі як бенефіціарні власники 2 великих українських заводів із переробки нафти:

"Нафтохімік Прикарпаття";

"НПК-Галичина".

Серед інших бенефіціарних власників є Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Також у січні 2020 року створили 2 нові українські компанії з торгівлі зброєю – "Рокіт-М" та "Таргет-М". Бенефіціарами обох компаній зазначали Захара Палицю, Оксану Палицю, а також Коломойського та Боголюбова.



Ігор Палиця заявив, що не співпрацює з Коломойським / Фото з фейсбуку Ігоря Палиці

Ними володіє компанія "Грей Фокс Евіейшн енд Лоджістікс, Інк". Ця фірма уклала контракт на суму 16,6 мільйона доларів на постачання снарядів державній українській компанії "Артем". У травні 2018 року "Артем" здійснив передоплату компанії на понад 8 мільйонів доларів, однак снаряди так і не поставили. Справа потрапила в Національне антикорбюро України.

Міжфракційне об'єднання Дубінського

Про значне падіння впливу Коломойського свідчить спроба його "вірного міньйону" Олександра Дубінського сформувати свою групу в Верховній Раді. Коли його тільки виключили з "Слуги народу", він погрожував, що піде не сам, а ще декілька десятків депутатів прихопить.

Однак ніхто не вийшов разом з ним. До того ж, навіть у міжфракційне об'єднання майже ніхто не вступив. 4 березня до об'єднання "Дубина – слуга українського народу" увійшли тільки 5 "слуг":

Олексій Мовчан;

Сергій Швець;

Анастасія Ляшенко;

Андрій Боблях;

Дмитро Чорний;

Антон Поляков з групи "За майбутнє".

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Навіть на умовах, що за це нічого не буде, зокрема виключення зі політсили, вже майже ніхто не хоче асоціювати себе з олігархом чи його медіа-кіллером. Водночас менеджмент Коломойського прибрали з компанії "Центренерго", що була джерелом дешевої електроенергії для олігарха.

Коломойського варто остерігатися

Сигнал Америки "читає" українська влада – Коломойського варто остерігатися. Це може виглядати як прелюдія до справжніх проблем в його житті.

Зокрема, кримінальної справи і санкції на міжнародний арешт, а таке може статися дуже скоро

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