У мережі показати, як змінилися прифронтові Піски під час війни: фото

Селище Піски у Донецькій області кардинально змінилося після майже 8 років війни. Там, де колись гралися діти, зараз – руїни.

На фото видно, що селище, в якому колись вирувало життя, тепер перетворилося на пустку.

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Класична історія селища, в яке завітали окупанти зі своїм "русским миром",

– мовиться у повідомленні.



Замість школи у Пісках – руїни / Фото "Останній блокпост"



Як змінилися Піски після війни / Фото "Останній блокпост"



Що сталося з Пісками після окупації / Фото "Останній блокпост"