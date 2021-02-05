У мережі показати, як змінилися прифронтові Піски під час війни: фото

5 лютого 2021 , 14:03

Джерело:

телеграм-канал "Останній блокпост"

Селище Піски у Донецькій області кардинально змінилося після майже 8 років війни. Там, де колись гралися діти, зараз – руїни.

На фото видно, що селище, в якому колись вирувало життя, тепер перетворилося на пустку.

Читайте також Життя забрала куля снайпера: на Миколаївщині попрощались з Дмитром Власенком – відео

Класична історія селища, в яке завітали окупанти зі своїм "русским миром",
– мовиться у повідомленні.


Замість школи у Пісках – руїни / Фото "Останній блокпост"


Як змінилися Піски після війни / Фото "Останній блокпост"


Що сталося з Пісками після окупації / Фото "Останній блокпост"

Що відомо про селище Піски

Піски розташовані у Ясинуватському районі Донецької області. Після вторгнення російських військ на територію України у 2014 році селище перебуває під контролем бойовиків. Впродовж 2014 – 2015 років у Пісках відбувалися активні бойові дії. Населення евакуювали з селища. Тепер люди не можуть повернутися додому, бо їхні будинки зруйновані.

У серпні 2019 року у Пісках почали ремонтувати 7 будинків, в яких досі мешкали люди. Для того, щоб провести роботи Україна та окупанти домовилися про режим тиші на 20 днів.
Джерело: Вікіпедія