Через зміни клімату в Україні стали практично безсніжні зими й дуже тепла осінь. Якщо говорити термінами, то наш клімат змінився з континентального майже до середземноморського. Чим це може загрожувати – читайте далі.

Кліматологиня Віра Балабух констатувала, що у 2020 році зими й снігу практично не було. Її словами цитує видання "Апостроф".

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Безсніжна зима, за словами Балабух, призвела до таких негативних наслідків, як проблеми з водними ресурсами та водопостачанням. Віра Балабух пояснила, що зміни клімату можуть бути для деяких країн просто катастрофічними. Особливо можуть постраждати жителі тропічних широт

Довгий час вважалося, що це не серйозно, що ці зміни періодичні, все можна буде повернути назад. Лише недавно вчені дійшли думки, що ці зміни незворотні, що це не періодичність, яка характерна для атмосферних процесів,

– констатувала кліматологиня.

Вона додала, що саме людина впливає на клімат. І вплив цей досить негативний. За її словами, якщо ми не будемо нічого робити, то, врешті-решт, ми просто не зможемо вижити.

Зауважимо, що листопад 2020 року став другим місяцем в історії, який побив температурний рекорд з 1880 року. Фахівці зазначають, що такі тенденції у майбутньому можуть призвести до катастрофи.