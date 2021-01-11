У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі прогнозували, що у першому кварталі 2021 року падіння ВВП буде на рівні 3%. Однак такий прогноз є не зовсім доречним, адже насправді економіка України майже не страждає від карантину, а відновлюється дуже швидко.

Інвестиційний банкір Сергій Фурса запевнив, що він з колегами не поділяє думку, що карантин так вплине на економіку, що варто змінювати прогноз зростання на -3%. Про це банкір сказав в ефірі 24 каналу.

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За словами Фурси, вплив карантину на економіку точно буде меншим ніж 1% або й меншим ніж 0,5%.

Насправді це дуже смішний карантин, який впливає на незначну кількість галузей. Ми б не драматизували цю ситуацію,

– додав він.

"Мінекономіки не є інституцією, яка добре працює. На жаль, звідти пішов пан Ніколайчук, який займався прогнозування економічного напрямку. Зараз пан Петрашко навряд чи виглядає, як провідний економіст", – запевнив Фурса.

Експерти прогнозують зростання економіки

"У 2021 році ми очікуємо зростання економіка на більше ніж 4%. Однак цифри можуть бути не такими великими за результатами 1 кварталу", – запевнив Фурса.

Він пояснив, що проблеми у 2020 році почались приблизно наприкінці 1 кварталу. Якщо порівнювати один період у 2 роках, то може здатись, що 1 квартал не дає значного приросту економіки. Однак все ж прогнози експертів оптимістичні.

Ми не бачимо виснаження економіки, а навпаки – економіка і споживна активність населення дуже жива. Доходи населення навіть зросли у 2020 році, не зважаючи на карантин. Дивно чути такий перегляд прогнозу від Мінекономіки, але нехай буде,

– підсумував інвестиційний банкір.

Що може дійсно вплинути на ВВП

Як сказав Фурса, найбільш критичне питання – наявність співпраці з МВФ. "Будь-які дурості української влади, які можуть зруйнувати співпрацю, дійсно можуть поставити під питання зростання ВВП", – наголосив він.



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