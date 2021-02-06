Як "жомова яма" Киви пов'язана з окупантами: розслідування Bihus.info

Історія про "жомову яму" Іллі Киви на Полтавщині отримала продовження. Журналісти з'ясували, хто орендує у скандального нардепа порослу бур'янами землю.

Влітку 2020 року журналістів зацікавила "жомова яма" Киви. Політик нібито здавав в оренду напівболото за 100 000 гривень щомісяця. За рік він задекларував дохід у 1,2 мільйона гривень.

Детальніше"Жомова яма" Киви: за оренду напівболота він отримав понад мільйон гривень, – Bihus

Коли нардепа запитали, кому потрібна така дорога жомова яма, той відповідав: "У мене є юристи, вони ведуть мої справи. Я цим не займаюся, бо займаюся парламентською діяльністю."

Що відомо про фірму, яка її орендувала

Зауважимо, що фірма-орендар, яка орендувала яму на Полтавщині, називалася ТОВ "Компанія "Сіквел". Зареєстрована вона була у Львові.

У жовтні 2020 року СБУ накрила конвертаційний центр з обігом у 15 мільярдів гривень. Його робота забезпечувала діяльність понад 400 підприємств з ознаками фіктивності.

Слідчі Служби безпеки України знайшли близько 600 печаток, які належали фіктивним підприємствам. Серед них була й печатка ТОВ "Компанія "Сиквел".



Печатка "Компанії "Сиквел" серед вилучених СБУ / Скриншот з відео

На кого зараз записана фірма

Журналісти навідалися за адресою у Львові, за якою зареєстрована фірма. Там, звісно, нічого не знайшли. Місцеві мешканці навіть не чули про існування "Сиквелу".

Після цього команда Bihus.info відправилася у Руде Село – за 150 кілометрів від Києва. Там намагалися розшукувати Іраклі Джикію – компанія, що орендує жомову яму Киви, зараз записана на нього.

Як з'ясувалося, там він більше не живе. Тоді журналісти знайшли ще одну адресу чоловіка, вже у Києві. Двері відкрила його колишня дружина. Вона розповіла, що чоловік кинув її з 5 дітьми.



Журналісти поспілкувалися з колишньою дружиною Джикії / Скриншот з відео

"У нього понад 80 фірм різних, його поліція шукає", – пояснила жінка й поділилася номер телефону Джикії. Журналістам вдалося до нього додзвонитися.

Чоловік запевнив, що залишав номер в інтернеті, коли шукав роботу. Тоді йому запропонували оформити на нього фірму. Той погодився, не читаючи документів. За це отримав 500 гривень.

Зв'язок "Сиквелу" з окупантами

У СБУ наголосили, що підприємства, якими опікувався конвертаційний центр, реєстрували виключно зі злочинною метою. Тож у Bihus.info зацікавилися, хто був першим власником підприємства. З'ясувалося, що це – Олександр Попівший.

Дописи в "Однокласниках" свідчать про те, що чоловік проживає на окупованій території. Зокрема – він публікував кадри з матчу між клубом "Зоря" та збірною СРСР в окупованому Луганську.



Повіший на футбольному матчі в окупованому Луганську / Скриншот з відео

Крім цього, у соцмережі він публікує фото у військовій формі, з лікування у Москві, а також вітає з днем народження "молоду республіку". А потім реєструє фірму, яка орендує бур'яни в Іллі Киви.

Коли автор розслідування Денис Мокрик намагався взяти у Киви коментар у будівлі парламенту, той накинувся на нього з лайкою. Відео – дивіться тут.

Нове розслідування про "жомову яму" Киви: дивіться відео Bihus.info