Президент Володимир Зеленський зустрічав Новий рік у Карпатах. Зокрема, глава держави відпочивав на на лижному курорті в Буковелі Івано-Франківської області.

Як Зеленський відпочивав у Карпатах

Про плани зустріти Новий рік у Карпатах Зеленський попереджав ще раніше, повідомляє 24 канал.

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Президент відвідав Івано-Франківську область із робочою поїздкою ще 28 грудня. Тоді Зеленський зізнався, що там і зустріне Новий рік. Щоправда, де саме, не уточнив.

Згодом політика помітили у Буковелі. Українці, які випадково зустріли президента, опублікували з ним яскраві фото. На світлинах видно, що Зеленський тримає лижі та одягнений у відповідний костюм. До речі, політик також робив селфі із дітьми.

Одна з відвідувачок Буковелю промовисто підписала фото із Зеленським: "Якщо рік почався із зустрічі з президентом, він приречений бути успішним".



Зеленський на лижному курорті / Фото з інстаграму __r_u__d_a__



Відпочинок президента у Буковелі / Фото з інстаграму tsipino_6



Зеленський із відпочивальниками у Буковелі / Фото з інстаграму mighty_migs27