В Україні знову змінились ціни на газ, у деяких містах люди вийшли на протести. Що уряд може зробити для того, щоб ціни на газ нормалізувались – читайте далі.

Ціни на газ в України виросли через закупівлю газу з Європи. Про це в ефірі 24 каналу розповів експерт з інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.

До теми Законопроєкт про малі облгази: коли його розглянуть та що він означає

За його словами, ціна була б нижчою, якби компанії могли б купити газ всередині України. Газзбути контролюють поставки 95% населення України, а вони транспортують по контракту з європейського ринку,

Як пояснив експерт, "УкрГазВидобування" дістає з-під землі в середньому 14,5 мільярдів кубометрів. Якби компанія продавала газ на біржі, як їх європейські колеги – ціна була б нижчою. Рішення про продаж українських запасів газу мав ухвалити уряд.

Натомість газ закачали в підземні сховища й продаж не відбувається. Це і стимулювало компанії піднімати ціни до європейських стандартів.

Також експерт прокоментував, хто має вплив на ціну за газ. Ні Зеленський, ні уряд, ні Рада не мають відношення до цього ринку.

Ринок газу існує як незалежний простір. Президент міг максимум провести засідання РНБО, але не регулювати питання ціни. В нас зберігається монополія на видобуток газу,

– прокоментував експерт.

У Законі України "Про ринок природнього газу" передбачено механізми, як державі можна втручатись. Однак, виділення коштів (субсидій, дотацій тощо) не відбулось. Через це міжнародні компанії дивляться з осторогою на український ринок газу й не готові розпочинати активну співпрацю.