В Україні 22 січня традиційно відзначають День соборності. Українські політики привітали співгромадян та розповіли, що для них означає це свято.

Як політики вітали українців з Днем соборності читайте у матеріалі 24 каналу.

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Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський процитував універсал про об'єднання УНР і ЗУНР: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України". Український лідер зауважив, що ці слова викликають у нього цілий спектр емоцій.

Радість від об'єднання українців;

Гордість від предків, які разом з Актом Злуки здійснили віковічну мрію всіх борців за єдину, соборну Україну.

Жаль, адже тоді (у 1919 році) державні діячі через брак мудрості та порозуміння, щоб зберегти самостійну Україну.

Біль через те, що зараз Крим і Донбас – "одірвані від єдиної України".

Впевненість, що у майбутньому українці зможуть подолати усі перешкоди та стати творцями нового акту злуки. Щоб це сталося, народ має вивчити уроки минулого та не забувати: справжня сила – у єдності.

Що ще сказав Зеленський

Єднання народу неможливо досягнути раз і назавжди. Це постійна робота та щоденний рух

Щоб стати єдиними – потрібно бути сильними. Досить розділень. Важливо пам'ятати, що соборність – це не тільки про територію. Одна з найдавніших мрій нашого народу – про єднання – фундаментальна мрія,

– наголосив Зеленський.

Українцям варто навчитися вирізняти власні емоції, а не відчувати те, що штучно накручують політики.

Необхідно поважати відмінності й інтереси інших людей та поступатися власними амбіціями заради спільного успіху.

Зверніть увагу! Президент наголосив, що у 2021 році Україна зустрічає у жалобі за людьми, які загинули під час пожежі у Харкові.

Своє привітання президент завершив словами: "І нехай води красеня Дніпра будуть єдиним, що розділяє нас".

Дмитро Разумков

Спікер Дмитро Разумков наголосив, що проголошення Акту Злуки – це особлива подія для сторінок української історії. Цей день підтвердив: українці хочуть об'єднатися та жити разом в єдиній та самостійній державі.

Українцям довелося пройти нелегкий шлях, щоб країна стала незалежною та суверенною. І навіть через багато років потому перед народом постало багато викликів.

"Наша сила – в єдності! І саме це допоможе нам створити краще майбутнє для наступних поколінь", – підсумував спікер.

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Денис Шмигаль

Прем'єр Денис Шмигаль у своєму привітанні також згадав цитату "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України". Він зауважив, що саме ці слова пролунали у 1919 році над Софіївською площею, вони знаменували об'єднання українського народу.

Шмигаль також зауважив, що 31 рік тому мільйони українців утворили "живий ланцюг" від Києва до Львова. Тоді люди вкотре показали: вони хочуть жити у соборній та неподільній країні.

"І я переконаний, що ми перевершимо це досягнення, створивши "живий ланцюг" від Києва до Севастополя, від Львова до Донецька й Луганська,

– наголосив прем'єр.

Сергій Шкарлет

Міністр освіти Сергій Шкарлет назвав проголошення Акту Злуки у 1919 році однією з найважливіших історичних подій.

Метою українців є зберегти соборність і незалежність Батьківщини, незважаючи на усі негаразди та виклики сьогодення.

Україна – непереможна. Історія вже показала, що українці здатні боротися та досягати поставлених цілей.

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Олександр Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявив, що "102 роки тому ця подія поновила більш, ніж 1500 тисячну історію нашої країни".

Що ще сказав Ткаченко