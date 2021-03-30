Тупицький і Касмінін – на вихід: як Зеленський блокує вплив суддів КСУ

Володимир Зеленський скасував укази про призначення суддів Конституційного Суду Олександра Тупицького та Олександра Касмініна. Обох працівників Феміди призначав на посади ще президент-втікач Віктор Янукович.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський вважає, що Тупицький та Касмінін не мають жодних можливостей впливати на діяльність Суду. Як він зазначив, юридичних підстав для скасування указу Зеленського немає.

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Чи можна оскаржити рішення

Поновитися на посаді судді можуть через Верховний суд. Фахівці вважають, що зараз ситуація складна, адже такий шлях є від початку сумнівним. Рішення президента може навіть не мати наслідків.

За словами експертки Центру політико-правових реформ Юлії Кириченко, акти про призначення на посаду мають індивідуальний характер і втрачають чинність після призначення особи.

Судді КСУ отримують повноваження не після призначення, указу, постанови парламенту чи з'їзду суддів, а з моменту складання присяги на спеціальному засіданні,

– розповіла Кириченко.



Олександр Тупицький / Фото КСУ

На думку фахівців, такий указ глави держави фактично нічого не скасовує. Водночас президент виходить за межі своїх повноважень, відправляючи суддів КСУ у відставку. Усе через те, що перелік умов звільнення прописаний у Конституції.

До теми Тупицький вже не має можливості впливати на КСУ, – Веніславський

Ексголова КСУ Станіслав Шевчук переконаний, що ситуація є юридично непростою. Однак він вважає, що Зеленський, як гарант Конституції, цілком міг так вчинити.

На думку Шевчука, Тупицький та Касмінін самі дали привід це зробити та спровокували ситуацію своїми одіозними рішеннями.

"Указ, звичайно, дискусійний, але згадаймо рішення КСУ про визнання неконституційним указу президента щодо директора НАБУ Артема Ситника. Сам Суд, а точніше Тупицький з його оточенням, заклали такий дискусійний тренд", – заявив Шевчук.

Крок президента лише поглиблює кризу

Експертів непокоїть не лише можливість визнання указу глави держави недійсним через юридичний нонсенс, а й непослідовність виходу із конституційної кризи.

Якщо зараз оголосять конкурс на ці 2 посади за квотою президента, то позитивні зміни у КСУ є малоймовірними без чітко прописаного прозорого конкурсу за участю громадськості й міжнародних експертів.

Це не вирішує кризу, а поглиблює. Ймовірним є сценарій, що це роблять для того, щоб замість цих суддів посадити своїх,

– припустив голова правління Фундації DEJURE Михайло Жернаков.

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Конкурс є дуже бюрократичним

Яскравим прикладом є нове призначення в КСУ Віктора Кичуна за квотою Верховної ради. Тоді конкурс проводили за дуже бюрократичною процедурою. На думку експертів, якісна зміна ситуації у кращий бік є досить примарною.

"Відбувається спроба погасити цю пожежу, але будемо спостерігати, щоб це не призвело до ще більшої пожежі у нашому політичному домі. Якщо президента, незалежно від прізвищ, заноситиме в автократію", – заявив політолог Микола Давидюк.

Депутати за своєю квотою у лютому 2021 року призначили нового суддю до Конституційного Суду. Ним став Віктор Кичун, кандидат від "Слуги народу".

Тоді за бажанням можна скасувати будь-що. У такій конфронтації між Офісом Президента та Конституційним Судом це можуть провернути саме в КСУ. Навіть конкурс на місця Тупицького і Касмініна можуть оголосити лише після листа виконувача обов'язків голови КСУ.

Натомість в інституції наразі не працює навіть офіційний сайт.