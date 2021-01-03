У 2020 році наслідки пандемії серйозно відчув малий та середній бізнес. Підриємці навчились жити в нових реалія та працювати в незвичних форматах.

Підприємці визнають, що на допомогу від держави не сподівалися. І фактично навесні влада не готова була їх підтримати. Ба більше, кажуть, інколи її представники навпаки заважали, зокрема погрозами і штрафами. Про це детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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Депутати ухвалювали законопроєкти, щоб допомогти бізнесу, наприклад, щодо пільгових умов кредитувань. Але на практиці, зізнають бізнесмени, більше сподівалися на власні зусилля і красномовність. Тож цей досвід зробив подекуди бізнес сильнішим.

Тренування в онлайн-режимі

Фітнес тренерка Євгенія Кисельова розповіла, що зараз між нею та підопічними кілометри. Проте відстань не стоїть на заваді ефективному тренуванню.

Вона почала тренувати своїх клієнтів в онлайн режимі на карантині. Тоді спробувавши декілька ресурсів для трансляцій і підібравши вправи, почала проводити заняття – індивідуальні і групові.



Євгенія Кисельова проводить онлайн тренування / Фото 24 каналу

Частина досі залишилися прихильниками такого формату. Інші повернулися зал, адже під час домашніх занять не відчувають мотивації. Втім недоліки від карантинної альтернативи, яку активно застосовуватимуть з 8 січня, відчують і тренери. Адже заробити в такий спосіб надзвичайно складно.

Збільшення оборотів

Підприємці вдавалися до різних методів, щоб втриматися хоч якось на плаву під час карантину – вимушені відпустки власним коштом, робота з дому або врізана зарплатня; Втім не завжди виходило. Зокрема це стосується і закладів харчування.

Близько 40% ресторанів і кафе взагалі збанкрутіли. Втім знайшлися ті, які навіть збільшили обсяг, як, наприклад, бізнес з виробництва брауні.

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Співзасновник Veterano Brownie Роман Набожняк розповів, що попит на смаколик не зменшився навіть на карантині. Кафе за декілька днів до початку локдауну запустили безкоштовну онлайн доставку в будь-яку частину Києва. Баристів з кав'ярні, яка змушена була зачинитися, перекваліфікували на кур'єрів.

Тож стратегічність, креативність і лояльність клієнтів врятувала бізнес у важкий час. Ба більше, зусилля підприємців відзначили престижною міжнародною нагородою в галузі маркетингу одразу в 3 номінаціях.

"Вдалося не тільки зберегти обороти, але ми ще й виросли на 40% в 2020 році, завдяки тому що доставка залишилися, коли дозволили працювати всередині, дозволили працювати на тейк-евей, повернулися люди, повернулися обороти, які були до карантину, плюс це стала доставка, як наш супутній додатковий сервіс", – пояснив Роман Набожняк.